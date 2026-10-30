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Atención | Juan Carlos Echeverry deja la presidencia del Banco de Bogotá

La nueva presidenta de la entidad financiera será María Fernanda Suárez.

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Juan Carlos Echeverry
Juan Carlos Echeverry estuvo en el cargo desde mayo de 2026. Foto: Edición Valora Analitk.

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Juan Carlos Echeverry, quien asumió la presidencia de Banco de Bogotá en mayo de este año, dejará el cargo en los próximos días. 

Echeverry llegó en reemplazo de Cesar Prado, quien estuvo al frente del principal banco del Grupo Aval por más de dos años y cuyo retiro se conoció en marzo pasado.

Juan Carlos Echeverry cuenta amplia trayectoria en el sector académico, público y privado.

El ejecutivo ha sido decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, así como ministro de Hacienda, director del Departamento Nacional de Planeación y presidente de Ecopetrol.

Es Ph.D. en Economía de New York University y economista de la Universidad de los Andes.

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