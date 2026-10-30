SIC aprobó integración entre Grupo Nutresa y Presto: operación no tendrá condicionamientos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la integración empresarial entre Grupo Nutresa y Franquicias y Concesiones S.A.S., propietaria de la marca de restaurantes Presto, actualmente en liquidación judicial.
La autoridad de competencia determinó que la operación no representa riesgos para la libre competencia económica en los términos en que fue presentada. Por esta razón, decidió no formular objeciones ni imponer condicionamientos a la integración.
Para tomar esta decisión, la SIC realizó un estudio económico en el que analizó los mercados nacionales de distribución mayorista de alimentos, distribución de helados institucionales, restaurantes y distribución minorista de helados en el canal catering.
El análisis identificó que las dos compañías participan en algunos de estos mercados y operan en diferentes niveles de la cadena de valor, por lo que la transacción implica una integración de naturaleza horizontal y vertical.
En cuanto a los posibles efectos sobre la competencia, la Superintendencia concluyó que existe suficiente presión competitiva para limitar la capacidad de Grupo Nutresa de ejercer unilateralmente poder de mercado. Asimismo, no encontró evidencia de un aumento significativo de los riesgos de coordinación entre competidores.
Uno de los elementos que tuvo en cuenta la entidad fue la situación financiera y operativa de Franquicias y Concesiones, que atraviesa un proceso de liquidación judicial.
Según la SIC, estas condiciones permiten considerar un escenario en el que Presto dejaría de operar si no se concreta la integración. Esta posibilidad redujo las preocupaciones competitivas asociadas con la operación.