Gerente del BanRep señaló los efectos que tendría la ley rescate en la inflación: ¿Ayudaría?

El Gobierno De la Espriella radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Rescate, una iniciativa que contempla diferentes medidas para enfrentar la crisis fiscal del país y reducir el déficit de las finanzas públicas. La propuesta incluye ajustes tributarios, entre ellos cambios relacionados con el impuesto al valor agregado (IVA), que han generado debate por sus posibles efectos sobre el costo de vida de los colombianos.
Frente al alcance de esta iniciativa, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, señaló que un ajuste fiscal contribuiría al cumplimiento de los objetivos de la política monetaria, especialmente en lo relacionado con la reducción de la inflación.
Según explicó, una disminución del déficit fiscal permitiría moderar las presiones sobre la demanda y facilitaría el proceso de convergencia de la inflación hacia la meta establecida por el Emisor. Además, advirtió que mantener un desequilibrio elevado en las finanzas públicas puede incrementar el endeudamiento del Estado hasta llevarlo a niveles difíciles de sostener.
El funcionario también relacionó el aumento reciente del déficit fiscal con las dificultades que ha enfrentado el país para alcanzar los objetivos de inflación. En ese sentido, consideró necesario avanzar en un ajuste de las cuentas públicas para evitar que la deuda siga una trayectoria insostenible y prevenir una eventual crisis fiscal en los próximos años.
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¿Cómo impactaría el trámite de la Ley de Rescate con la inflación?
Sobre el trámite de la Ley de Rescate, Villar indicó que el Gobierno y el Congreso tendrán la responsabilidad de discutir las propuestas y definir los posibles cambios durante el debate legislativo. Sin embargo, destacó que la iniciativa fue analizada y discutida con seriedad, incluso en aquellos puntos que podrían resultar impopulares.
En cuanto a los cambios planteados en el IVA, el gerente del Banco de la República reconoció que un incremento de este impuesto puede generar efectos inmediatos sobre los precios de algunos bienes y servicios. No obstante, explicó que ese impacto debe evaluarse frente a los beneficios que podría producir una reducción del déficit fiscal.
De acuerdo con su análisis, el ajuste de las finanzas públicas ayudaría a disminuir las presiones inflacionarias, por lo que el efecto inicial de un eventual aumento del IVA tendría que analizarse dentro del comportamiento general de los precios.
Finalmente, se refirió a uno de los mecanismos contemplados en el proyecto: la devolución de una parte de los recursos recaudados por concepto de IVA sobre productos de la canasta familiar a determinados sectores de la población. Según explicó, esta compensación se realizaría mediante mecanismos expeditos, con el propósito de reducir el impacto de la medida sobre los hogares beneficiarios.