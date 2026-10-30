Tasa de usura en Colombia bajará en noviembre de 2026: así quedarán los intereses de los créditos

La Superintendencia Financiera de Colombia informó que la tasa de usura para los créditos de consumo y ordinario se ubicará en 28,34 % efectivo anual durante noviembre de 2026.
La nueva tasa representa una reducción de 0,25 puntos porcentuales frente a octubre , cuando el indicador se situó en 28,59 % efectivo anual. La entidad expidió la Resolución 1707 de 2026, mediante la cual certificó el Interés Bancario Corriente para las diferentes modalidades de crédito, con base en la información semanal reportada por los establecimientos de crédito entre el 2 y el 23 de octubre.
Para los créditos de consumo y ordinario, el Interés Bancario Corriente quedó certificado en 18,89 % efectivo anual para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026. Esta cifra representa una disminución de 17 puntos básicos frente a octubre, cuando se ubicó en 19,06 %.
Así quedaron las tasas de usura para noviembre de 2026
Crédito de consumo y ordinario: 28,34 % efectivo anual.
Crédito de consumo de bajo monto: 71,82 % efectivo anual.
Crédito productivo de mayor monto: 42,35 % efectivo anual.
¿Qué es la tasa de usura y cómo afecta a los colombianos?
La tasa de usura es el límite máximo de interés que pueden cobrar las entidades financieras por los créditos. En Colombia, se calcula a partir del Interés Bancario Corriente certificado por la Superintendencia Financiera, multiplicado por 1,5.
Este indicador establece el techo de los intereses remuneratorios y de mora que pueden cobrar los prestamistas. Por eso, una reducción de la tasa de usura disminuye el límite máximo que pued