Productora de oro, Mineros, evalúa opciones de financiación para impulsar su crecimiento

Mineros, empresa dedicada a la producción de oro en América Latina, anunció que su Junta Directiva ha dado instrucciones para que la compañía pueda explorar una posible transacción de financiación de deuda para apalancar los planes de crecimiento.
De acuerdo con la información oficial de Mineros, la empresa está ampliando los programas de exploración de las operaciones de su propiedad y ha decidido explorar alternativas para sacar adelante, de manera eficientemente, dicha expansión.
A pesar del incremento del 88 % en el precio de las acciones de Mineros durante 2025, la alta dirección y la Junta Directiva siguen viendo un importante potencial en el valor de la empresa, especialmente en comparación con empresas similares productoras de oro.
Recomendado: Ganancias de Mineros crecieron 151 % en primer semestre por alza en precios del oro
En consecuencia, la administración ha decidido explorar opciones de financiación mediante deuda (incluidos bonos y/o préstamos) que ofrezcan un valor superior a los accionistas en comparación con una financiación mediante acciones.
Antes de una posible oferta, Mineros ha contratado a las principales agencias de calificación crediticia para que proporcionen a la administración una evaluación independiente de la salud financiera y la solvencia de la empresa.
Mineros resaltó que cualquier operación de financiación de deuda de este tipo está sujeta a las condiciones de mercado aplicables, además de a la negociación y ejecución de la documentación definitiva a su debido tiempo.
Recomendado: Mineros se queda con el 100 % del proyecto de oro La Pepa en Chile
Finalmente, la minera subrayó que se anunciarán más detalles sobre la iniciativa de financiación, en caso de que se lleve a cabo, incluidas las condiciones y el calendario definitivos, tan pronto como estén disponibles.