Protestas en Francia contra Macron: protestas por educación y costo de vida terminaron en disturbios y 1.800 detenidos

Francia vivió una jornada de protestas contra el costo de vida, los recortes sociales y el deterioro de los servicios públicos, que terminó en enfrentamientos y saqueos en varias ciudades.
Estudiantes de secundaria, trabajadores, sindicatos y miembros del movimiento de los ‘Chalecos amarillos’ participaron en las manifestaciones, que comenzaron con reclamos por mejores condiciones educativas y se extendieron a otras demandas sociales y políticas contra el presidente Emmanuel Macron.
Los estudiantes exigieron mayores recursos para los colegios, más profesores, mejores instalaciones y condiciones dignas para estudiar. También cuestionaron el sistema de acceso a la educación superior Parcoursup y rechazaron la violencia policial registrada en movilizaciones anteriores.
Por su parte, los sindicatos y los ‘Chalecos amarillos’ protestaron contra el aumento del costo de vida, especialmente de los combustibles, y la pérdida de poder adquisitivo. A estos reclamos se sumaron las críticas al deterioro de los servicios públicos, la desigualdad y las medidas contempladas en el proyecto de presupuesto, entre ellas el congelamiento de prestaciones sociales y salarios de funcionarios.
La Unión Sindical de Estudiantes de Secundaria (USL) reclamó un plan de 10.000 millones de euros para mejorar los centros educativos. Además, abogados, bomberos y trabajadores del sector salud se unieron a las movilizaciones, ampliando el alcance de las protestas.
Disturbios y enfrentamientos en varias ciudades
Aunque gran parte de las movilizaciones transcurrió de manera pacífica, en París se registraron enfrentamientos entre grupos de encapuchados y la policía. Las autoridades utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a algunos manifestantes, lo que retrasó el inicio del recorrido de la marcha alrededor de una hora y media.
La jornada también dejó daños en edificios públicos, comercios y vehículos. En la capital francesa se reportaron saqueos en varios barrios, incluidos algunos fuera de la ruta autorizada para las manifestaciones.
En Limoges, la sede del Ayuntamiento sufrió un incendio que afectó el edificio desde la planta baja hasta el campanario. También se reportaron daños en vehículos policiales y saqueos en establecimientos comerciales.
En Lille, un grupo de manifestantes forzó la entrada del Ayuntamiento y causó destrozos en su interior. En Marsella, por su parte, un busto de Marianne, símbolo de la República francesa, fue derribado y resultó dañado.
El alcalde socialista de París, Emmanuel Grégoire, condenó los actos vandálicos y denunció los daños ocasionados en calles y monumentos de la ciudad.
Macron anunció sanciones contra responsables de los disturbios
El presidente Emmanuel Macron aseguró, a través de la red social X, que los responsables de los destrozos, ataques y saqueos contra prefecturas, comercios y ayuntamientos serían perseguidos y castigados.
El mandatario también expresó su respaldo a las fuerzas del orden y pidió formar un frente unido contra quienes, según afirmó, buscaban derribar las instituciones e impedían que otras personas expresaran pacíficamente sus reivindicaciones.
Las cifras de participación presentaron diferencias. Mientras el Gobierno estimó que más de 500.000 personas salieron a las calles, la Confederación General del Trabajo (CGT) aseguró que la asistencia superó las 800.000 personas.
La jornada reflejó la ampliación de un movimiento que inicialmente estuvo impulsado por estudiantes y que incorporó demandas laborales, económicas y sociales, en medio del descontento frente a las políticas del Gobierno francés.