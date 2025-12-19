La temporada alta de fin de año volverá a poner a prueba la capacidad operativa del transporte aéreo en Colombia. Aerolíneas como Latam Airlines Colombia y Wingo ya anticipan un aumento significativo en el número de pasajeros movilizados entre diciembre y enero.
Latam Airlines proyecta transportar cerca de cuatro millones de pasajeros durante la temporada de fin de año, uno de los periodos de mayor flujo en el país. La estimación se da en un escenario de expansión del mercado aéreo, que entre enero y octubre de 2025, dejó 47,3 millones de pasajeros movilizados por los aeropuertos colombianos, según cifras oficiales de la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil, lo que representa un aumento de 804.000 viajeros frente al mismo periodo del año anterior.
Este crecimiento, aunque positivo para el sector, también genera retos operativos relevantes, especialmente en diciembre. Aeropuertos como El Dorado, en Bogotá, pueden recibir hasta 140.000 pasajeros diarios, una cifra que supera la capacidad para la cual fue diseñada la terminal aérea.
Ante este panorama, Latam decidió reactivar su campaña #YoViajoInformado, una iniciativa orientada a entregar información clara y accesible a los viajeros para que puedan anticiparse a los momentos de mayor congestión, reducir tiempos de espera y conocer sus derechos y deberes como pasajeros.
“En Latam creemos en el poder de la información como herramienta para mejorar la experiencia de viaje. Prepararse desde antes de llegar al aeropuerto facilita cada etapa del trayecto, evita contratiempos y brinda mayor tranquilidad al pasajero”, señaló María Lara, gerente de Asuntos Corporativos de la aerolínea.
Así son las metas de Wingo
Por su parte, Wingo, la aerolínea de bajo costo filial de Copa Holdings, también prevé una temporada de alta demanda. Entre el 12 de diciembre y el 12 de enero, la compañía estima movilizar 357.000 pasajeros en su red de rutas nacionales e internacionales, impulsada por viajes familiares, vacaciones decembrinas y escapadas hacia destinos turísticos, especialmente del Caribe.
“La temporada de fin de año tiene un valor emocional enorme y es el momento en el que muchas familias hacen lo posible por estar juntas. En Wingo queremos ser ese puente que los acerca a bajo costo, con una operación reforzada y más opciones para que viajar en esta época sea fácil y accesible”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente comercial de la aerolínea.
En el mercado doméstico, Wingo espera mayor movimiento en rutas como Bogotá–Medellín, Bogotá–Cali y Bogotá–Cartagena, donde se combina la demanda de viajes familiares con turismo urbano y de playa. Adicionalmente, la aerolínea reforzará su operación en rutas vacacionales desde Bogotá hacia Bucaramanga, Armenia, Cali, Santa Marta y Barranquilla, así como en la conexión Bucaramanga–Santa Marta.
En el frente internacional, las rutas con mayor proyección de pasajeros serán Bogotá–Punta Cana, Bogotá–Panamá y Medellín–Panamá, destinos que se consolidan como opciones frecuentes para escapadas de fin de año.
Las proyecciones de Latam y Wingo confirman que el cierre de 2025 estará marcado por una fuerte dinámica del transporte aéreo en Colombia. Sin embargo, el reto seguirá siendo equilibrar el crecimiento de la demanda con la capacidad operativa de aeropuertos y aerolíneas.