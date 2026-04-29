Proyecto de ley clave para la salud en Colombia queda en pausa a dos debates de ser aprobado

El avance de una de las iniciativas más relevantes para el sistema de salud colombiano quedó en suspenso en un momento determinante. A solo dos debates de convertirse en ley, el proyecto conocido como Ley Nuclear se frenó en el Congreso, generando incertidumbre sobre su futuro y sobre los efectos que podría tener en el acceso a tecnología médica en el país.
El proyecto de ley no logró avanzar en la Comisión Primera del Senado tras la suspensión de la sesión, un hecho que interrumpe su trámite justo cuando entraba en su fase final. Este tipo de retrasos, aunque frecuentes en el Legislativo, adquieren mayor peso cuando el calendario juega en contra y el tiempo disponible para aprobar la iniciativa comienza a reducirse.
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La Ley Nuclear había avanzado en su trámite y estaba a punto de entrar en la recta final del proceso legislativo. Sin embargo, la imposibilidad de sesionar en la Comisión Primera dejó en pausa la discusión, lo que pone en riesgo su aprobación dentro de esta legislatura.
El principal problema no es solo el retraso puntual, sino la acumulación de tiempos. Cada aplazamiento reduce las probabilidades de que el proyecto complete los debates restantes, lo que podría obligar a reiniciar su trámite en el futuro.
Por qué este proyecto de ley es clave para el sistema de salud
La iniciativa busca fortalecer el uso de tecnologías avanzadas en salud, especialmente en medicina nuclear, un campo clave para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alto impacto como el cáncer.
Según cifras del Ministerio de Salud, el cáncer es la segunda causa de muerte en Colombia, con cerca de 118.000 nuevos casos al año y alrededor de 57.000 fallecimientos. Este panorama evidencia la necesidad de contar con herramientas más precisas y oportunas para detectar la enfermedad en etapas tempranas.
El problema es estructural: una proporción importante de los diagnósticos se realiza cuando la enfermedad ya está avanzada, lo que reduce significativamente las posibilidades de tratamiento efectivo.
Uno de los aspectos más sensibles que aborda el proyecto es la alta dependencia del país frente a insumos médicos importados. Esta situación genera retrasos en la atención, eleva los costos y limita el acceso a tratamientos especializados.
En la práctica, esto se traduce en una brecha entre pacientes que pueden acceder a tecnologías de punta y aquellos que enfrentan barreras económicas o geográficas, una desigualdad que el proyecto busca reducir.
Desde el sector técnico y académico, el freno en el trámite ha encendido alertas. Camilo Prieto Valderrama, director de la Red Nuclear Colombiana, advirtió sobre la importancia de avanzar en esta iniciativa para mejorar el sistema de salud.
“La aprobación de esta iniciativa permitirá a Colombia mejorar el acceso temprano a diagnósticos y tratamientos contra el cáncer. Es esencial para fortalecer la investigación y la innovación en medicina nuclear al servicio de los pacientes”, señaló.
Prieto también ha insistido en que el desarrollo de estas capacidades no solo tiene impacto en la atención médica, sino en la construcción de conocimiento y soberanía tecnológica en el país.
El retraso en la aprobación de la ley tiene implicaciones más allá del ámbito clínico. La falta de un marco regulatorio claro puede frenar inversiones en infraestructura médica especializada, así como proyectos de investigación en medicina nuclear.
De acuerdo con el experto, instituciones de salud, centros de investigación y actores del sector requieren reglas claras para desarrollar tecnología, formar talento y garantizar la disponibilidad de insumos clave.
Además, en un entorno global donde la innovación médica avanza rápidamente, los retrasos regulatorios pueden ampliar la brecha frente a otros países.
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El futuro del proyecto dependerá de la capacidad del Congreso para retomar su discusión en el corto plazo. Con solo dos debates pendientes, el margen de maniobra es reducido y cualquier nuevo retraso podría comprometer su aprobación.
Si la iniciativa no logra avanzar en esta legislatura, el escenario más probable sería su archivo o reinicio en un nuevo periodo, lo que implicaría volver a recorrer todo el proceso legislativo.