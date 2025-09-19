Puerto Antioquia impulsa la formación en operación porturaria de más de 200 personas de Urabá

En el último año, 217 personas de Urabá, entre ellos 79 mujeres y 138 hombres, han recibido capacitación especializada en programas diseñados para responder a las necesidades operativas de Puerto Antioquia.
Según informaron, la formación incluye cursos en Multi Trailers (MTS) -vehículos que transportan varios contenedores al tiempo, Terminal Tractors (TT) – tractores para mover carga dentro del puerto, entrenamientos para auxiliares reefers, quienes supervisan contenedores refrigerados, y auxiliares de puerta, responsables de la logística de acceso de vehículos y mercancías.
Actualmente, 180 personas siguen en capacitación en equipos como Reach Stackers, que son grúas móviles que manipulan contenedores, y RTG -grúas pórtico sobre neumáticos para apilar carga en los patios de contenedores.
Por otra parte, resaltaron el impacto territorial, teniendo en cuenta que 181 participantes provienen de la zona de influencia directa del proyecto, que abarca comunidades de Puerto Girón, Riogrande, San Jorge, y Nueva Colonia del municipio de Turbo.
De ellos, 60 personas han sido contratadas por el Puerto como operadores de equipos, auxiliares de puerta e ingenieros de mantenimiento.