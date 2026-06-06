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¿Qué tanta deuda debe tener una persona con la DIAN para terminar en la cárcel?

La DIAN tiene permitido iniciar procesos penales en algunos casos. Estas son las posibles penas.

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Sanciones y cárcel con la DIAN
Imagen: Generada con IA de Gemini

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La DIAN cuenta con herramientas para iniciar procesos penales contra deudores que, por varios motivos, podrían terminar en la cárcel.

Los montos para cada sanción de este tipo se calculan con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT), que para el año 2026 está fijada en $49.796.

La DIAN recuerda que no toda deuda es objeto de un proceso penal y, antes de cualquier diligencia de este orden, se buscan los acuerdos de pago necesarios.

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DIAN Collage Valora Analitik

Casos en los que se puede llegar a la cárcel por deudas con la DIAN

1. Omisión de agente retenedor o recaudador

Este delito se configura cuando una persona o empresa cobra el Impuesto sobre las Ventas (IVA) o el Impuesto Nacional al Consumo, o efectúa retenciones en la fuente, pero no consigna ese dinero a la DIAN.

La norma establece que el delito se persigue penalmente a partir de cualquier monto no consignado; sin embargo, la gravedad de la pena aumenta si la suma supera los $124.490.000.

impuesto al patrimonio
FOTO. Generada con IA ChatGPT

Para estos casos, las penas pueden ir de 48 a 108 meses (de 4 a 9 años) de cárcel.

2. Defraudación o evasión tributaria

Se presenta cuando, de manera dolosa, el contribuyente omite ingresos o incluye costos y deducciones inexistentes. El proceso penal se activa si el valor evadido es igual o superior a $12.449.000, y la pena puede llegar hasta los 9 años.

DIAN puede embargar una cuenta de ahorros
Imagen DIAN editada con IA de ChatGPT

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La DIAN recuerda que cualquier proceso por deuda que implique una causa penal puede quedar resuelto si se llega a un acuerdo de pago, el cual, incluso, puede incluir beneficios de descuento para los morosos.

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Tags: Dian
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