Radican referendo que busca reducir número de congresistas, concejales y diputados en Colombia

El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, inició el trámite para convocar un referendo que busca reducir el tamaño del Estado colombiano, disminuir el número de congresistas, diputados y concejales, e impulsar la descentralización.
La Registraduría Nacional entregó los formularios para avanzar con la iniciativa, denominada Referendo por las Regiones o Referendo de Todos. Una vez se inscriba el comité promotor, comenzará el proceso de recolección de firmas, para el cual se contempla un plazo de seis meses.
La iniciativa requiere reunir aproximadamente 2,5 millones de firmas para avanzar en el trámite. El objetivo es modificar la estructura de algunas corporaciones públicas y promover cambios en la organización del Estado.
Meisel defendió la propuesta al señalar que Colombia podría funcionar igual o mejor con menos representantes en las corporaciones públicas. “Este país puede funcionar igual o mucho mejor sin la necesidad de tener 13.000 concejales, 500 diputados, 267 congresistas”, afirmó el senador.
El congresista también planteó la necesidad de revisar la estructura de la Rama Judicial, al cuestionar el número de altas cortes que existen actualmente en el país. “En la Rama Judicial se puede hacer un esfuerzo, pues hoy tenemos seis altas cortes”, señaló.
¿Qué busca el referendo por las regiones?
La propuesta pretende reducir el número de integrantes de corporaciones públicas en los niveles nacional, departamental y municipal. Entre los cambios planteados está disminuir la cantidad de congresistas, así como el número de diputados de las asambleas departamentales y concejales de los municipios.
Además, el proyecto busca impulsar la descentralización, con el propósito de revisar la distribución de funciones y recursos entre el Gobierno Nacional y las regiones.
Meisel aseguró que espera contar con el respaldo del Gobierno Nacional y afirmó que existe un ambiente favorable en algunas bancadas del Congreso para impulsar la iniciativa.
Sin embargo, el referendo deberá superar las etapas legales correspondientes, comenzando por la inscripción del comité promotor y la recolección de las firmas requeridas. Posteriormente, el proceso deberá avanzar conforme a los requisitos establecidos para este tipo de mecanismos de participación ciudadana.