De cara a los 90 años que Ray-Ban cumplirá en 2027, EssilorLuxottica, el grupo francoitaliano dueño de la marca, prepara para Colombia una agenda que incluye nuevos modelos de gafas inteligentes desarrolladas con Meta, colaboraciones con su marca de lentes Transitions y mayor presencia en eventos y festivales, según explicaron a Valora Analitik Sebastián Chacón, gerente de marca para las marcas propias del grupo, y Jaime Bonilla, director de marketing de EssilorLuxottica en Colombia.
El grupo surgió de la integración entre Essilor, compañía francesa especializada en lentes oftálmicos y Luxottica, fabricante italiano de monturas.
Con sedes en Milán y París y acciones listadas en la bolsa de París, divide su negocio en tres unidades: monturas, lentes oftálmicos y dispositivos médicos para oftalmología y optometría.
En monturas tiene marcas propias como Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear y Persol, además de marcas licenciadas, entre ellas Prada, Burberry, Versace y Armani.
“Muchas veces la gente cree que somos distribuidores. Nosotros producimos, diseñamos y comercializamos todo este portafolio”, dijo Chacón.
Con más de 40 años de presencia en el país, la operación colombiana tiene su origen en Servióptica, un laboratorio local de lentes oftálmicos que luego adquirió Essilor y según Bonilla fue una de las primeras en integrar por completo los negocios de las dos compañías.
Hoy funciona con dos frentes independientes: Professional Solutions, la división que atiende a más de 5.000 ópticas que no pertenecen al grupo y las cadenas propias GMO, Lafam, Sunglass Hut y las tiendas de Ray-Ban.
A juicio de Chacón, Ray-Ban sigue siendo la marca de referencia en gafas en el país, la primera que mencionan los consumidores cuando se les pregunta por una y su presencia en distintos segmentos de precio le permite llegar a públicos jóvenes para los que resulta aspiracional.
Al igual que en la industria de la moda, la marca trabaja con un director creativo y dos colecciones al año, otoño-invierno y primavera-verano, que llegan a Colombia al mismo tiempo que al resto de mercados; la colección otoño-invierno 2026 empezó a venderse en el país entre julio y agosto.
Entre los desarrollos recientes están Ray-Ban Reverse, que invierte la curvatura habitual del lente; Ray-Ban Change, que cambia con la luz, y 7X, una aleación de cobre y titanio que, es más asequible que el titanio, liviana y resistente a la corrosión.
Bonilla, por su parte, atribuyó la vigencia de la marca a su presencia durante
Dentro de esa estrategia está la colaboración global entre Ray-Ban y Transitions, otra marca del grupo, que fabrica lentes fotocromáticos. De acuerdo con Bonilla, Transitions tiene un reconocimiento superior al 90 % en Colombia.
La alianza combinó un lente Transitions de color rubí con el Aviator, uno de los modelos más conocidos de Ray-Ban, en una campaña que a nivel global tiene como imagen a Jennie, integrante del grupo de K-pop Blackpink.
En Colombia, la colaboración se presentó de forma masiva en el Festival Cordillera, en Bogotá.
Chacón explicó que la relevancia cultural es uno de los pilares de Ray-Ban y que los festivales de música hacen parte de los espacios en los que la marca tiene presencia en varios países, con embajadores elegidos según ese territorio; en otras campañas han sido figuras como los futbolistas N’Golo Kanté y Kylian Mbappé.
Ray-Ban, Meta y piratería
Las gafas Ray-Ban Meta, que integran cámara, audio y el asistente de inteligencia artificial de Meta en una montura de Ray-Ban, tendrán nuevos modelos, referencias y funcionalidades en 2027, según anticipó Chacón.
Aunque el ejecutivo aseguró que el mercado colombiano ha recibido bien el producto, reconoció que muchos consumidores todavía lo asocian con creadores de contenido, por lo que la compañía quiere mostrar otros usos, como las llamadas con manos libres o escuchar música sin aislarse del entorno.
“Cuando se acercan a los puntos de venta y logran experimentar con el producto, conectan con su cotidianidad”, afirmó.
Ese cambio de enfoque coincidirá con el lanzamiento en Colombia de la tercera generación de las gafas y de una línea de audio complementaria para fin de año.
Sobre la falsificación, los dos directivos reconocieron que afecta el negocio. Bonilla señaló que el problema alcanza también a Transitions, pues en el mercado se venden lentes con ese nombre que no tienen sus características y el consumidor no siempre logra distinguirlos.
Para enfrentarlo, la compañía busca dar visibilidad a los puntos de venta autorizados y respaldar a las ópticas que comercializan producto original.
Bonilla dijo que el mercado muestra más formalización, aunque prevé que el fenómeno se mantenga, y consideró que la incorporación de tecnología hace más difícil la copia, mientras que Chacón añadió que la imitación también refleja que la marca es deseada.
Para el próximo año, el aniversario 90 de Ray-Ban será el eje de la agenda, con nuevas siluetas, colores, desarrollos tecnológicos y más activaciones en eventos, además de posibles nuevas colaboraciones.