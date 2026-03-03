Reabren la vía Medellín–Bogotá tras superar emergencia en Santuario–Caño Alegre

El Ministerio de Transporte, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), informó que fue superada la emergencia en la vía Santuario – Caño Alegre, corredor clave de la autopista Medellín–Bogotá.
La reapertura se dará luego de culminar las labores de remoción de material, limpieza del corredor y verificación técnica de la estabilidad del talud, y se hará efectiva siempre y cuando las condiciones climáticas en el sector lo permitan, priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios.
Inicialmente, la movilidad se realizará mediante tránsito controlado, en lapsos de 15 minutos por cada sentido, en el horario comprendido entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.
Durante la atención de la emergencia, los equipos técnicos y operativos trabajaron de manera continua para restablecer la movilidad en este importante eje vial para la región.
El director general, Juan Guillermo Jiménez, reiteró que se mantendrá maquinaria amarilla y personal técnico en el sector para atender cualquier eventualidad y garantizar la movilidad, priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios.
Asimismo, señaló que se continuará con el monitoreo permanente del corredor para asegurar condiciones seguras y estables para quienes transitan por esta vía.
¿Por qué cerraron la vía Medellín – Bogotá?
El corredor estuvo siete días fuera de servicio tras el deslizamiento de grandes proporciones que obligó a suspender por completo la movilidad entre Medellín y Bogotá en este tramo estratégico del oriente antioqueño.