Recuperar la ilusión de comprar sin gastar de más: la nueva estrategia de Éxito

Ahorrar no necesariamente significa dejar de comprar aquello que se disfruta. Por ello, en un contexto en el que las decisiones de consumo en Colombia requieren equilibrar gustos, precios y capacidad de gasto, la manera de administrar el dinero también puede convertirse en una oportunidad para elegir mejor sin perder de vista las preferencias personales.
Esta es la premisa de la campaña de marca de Éxito, “Elige como niño, ahorra como adulto”, una iniciativa que propone reconciliar dos formas de tomar decisiones: la espontaneidad con la que los niños se acercan a lo que les gusta y la capacidad que desarrollan los adultos para comparar alternativas, evaluar precios y aprovechar oportunidades.
De esta manera, la propuesta parte de una situación cotidiana: durante la infancia, las elecciones suelen estar guiadas por la curiosidad, la emoción y el deseo de descubrir. Con el paso de los años, a esos factores se suman otras variables, como el presupuesto disponible, la relación entre precio y beneficio, las necesidades del hogar y la conveniencia de cada compra.
Sin embargo, incorporar criterios financieros a las decisiones de consumo no implica necesariamente abandonar aquello que genera satisfacción. La campaña de Éxito plantea que ambas dimensiones pueden coexistir: mantener la emoción de elegir y utilizar la experiencia adquirida para administrar mejor el dinero.
El comercial “Elige como niño, ahorra como adulto” permite entender la dinámica que se quiere transmitir, utilizando como base unir las dos formas de tomar decisiones al momento de realizar una compra.
El ahorro también es una forma de seguir eligiendo
En los hogares colombianos, ahorrar no siempre significa dejar de comprar aquello que gusta o renunciar a los pequeños planes que hacen más agradable la vida. Muchas veces, está en las decisiones cotidianas: elegir los productos que más disfrutan en familia, comparar precios antes de ir al supermercado o encontrar una alternativa que permita llevar a casa lo que se necesita sin exceder el presupuesto. Estas son acciones que demuestran que cuidar el dinero y disfrutar de lo que se elige pueden ir de la mano.
Esta es la mirada que propone la campaña “Elige como niño, ahorra como adulto”, que invita a recuperar la emoción de elegir sin perder de vista la importancia de tomar decisiones conscientes con el dinero. Así como los niños se entusiasman al descubrir opciones, imaginar posibilidades y escoger lo que más les gusta, los adultos pueden conservar esa ilusión mientras desarrollan hábitos que les permitan administrar mejor sus recursos.
Desde esta perspectiva, comparar precios, identificar promociones, revisar las alternativas disponibles y planear las compras son prácticas que ayudan a tomar decisiones alineadas con las necesidades y preferencias de cada hogar. No se trata necesariamente de elegir lo más barato, sino de reconocer qué opción ofrece mayor valor de acuerdo con el presupuesto y las prioridades familiares.
En la vida cotidiana, estas decisiones tienen un significado que va más allá de las cuentas. Administrar bien el dinero permite distribuir los ingresos entre los gastos esenciales, atender los compromisos del hogar y conservar espacio para esos gustos, salidas o experiencias que también hacen parte del bienestar. Por eso, ahorrar no tiene que sentirse como una lista de cosas a las que hay que renunciar, sino como una forma de decidir con mayor libertad cómo utilizar los recursos disponibles.
En últimas, ahorrar también significa mantener abierta la posibilidad de elegir. Porque cuando las compras se planean y el presupuesto se administra de manera consciente, los hogares pueden encontrar un equilibrio entre lo que necesitan, lo que desean y lo que pueden gastar. Una manera de cuidar el bolsillo sin perder de vista aquello que les produce alegría.
Elegir con emoción, comprar con criterio
Así es que la campaña “Elige como niño, ahorra como adulto” conecta esa reflexión con una experiencia habitual para los consumidores: la diferencia entre querer algo y encontrar la mejor manera de comprarlo.
La emoción puede ser el punto de partida de una elección, pero la comparación y la planeación ayudan a convertirla en una decisión más informada. Revisar distintas alternativas, identificar promociones y considerar el costo de una compra frente a otros gastos son algunas de las prácticas que permiten mantener las preferencias personales sin perder de vista los límites del presupuesto.
En ese sentido, la propuesta invita a reconsiderar la idea de que comprar de manera inteligente exige dejar de lado los gustos. La planeación financiera y el disfrute no tienen por qué ser objetivos opuestos, siempre que las decisiones se ajusten a las posibilidades económicas de cada persona.
La experiencia de compra, además, no se construye únicamente a partir del precio. También intervienen las necesidades, las preferencias, la utilidad de los productos y las expectativas de quienes compran para sí mismos o para sus familias. Por eso, elegir con criterio supone evaluar el conjunto de factores que hacen conveniente una adquisición.
Una nueva conversación sobre el consumo cotidiano
Así, con esta campaña, Éxito propone una conversación sobre el papel que cumple el ahorro en las decisiones de compra de los colombianos: el planteamiento busca alejarse de la idea de que administrar mejor el dinero equivale a limitar permanentemente el consumo y, en cambio, destaca la posibilidad de encontrar oportunidades para elegir de acuerdo con los gustos y las capacidades financieras.
En conclusión, el ahorro deja de presentarse únicamente como una renuncia y se entiende como una forma de ampliar las posibilidades de compra mediante una mejor administración del presupuesto.
Para lo anterior, las personas interesadas tienen varias opciones para comprar por los canales de venta que ofrece la marca: almacenes Éxito, página web o la app del comercio.