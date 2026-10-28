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Arturo Calle invierte $2.045 millones para renovar tienda en centro comercial de Barranquilla: incorpora concepto por primera vez en el país

Esta reapertura responde a la evolución de marca para proyectar una imagen más moderna y contemporánea.

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Tienda de Arturo Calle
Tienda de Arturo Calle. Foto: cortesía Arturo Calle

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Arturo Calle anunció la transformación total de su tienda en el centro comercial Buenavista de Barranquilla, con una inversión de $2.045 millones.

Esta reapertura responde a la evolución de marca para proyectar una imagen más moderna y contemporánea. A detalle, esta tienda en Buenavista implementa un nuevo piloto de mobiliario y exhibición comercial que le da mayor protagonismo al producto a través de espacios “limpios y dinámicos”.

Arturo Calle
Foto: Arturo Calle

“El Caribe colombiano es una región estratégica para el desarrollo económico del país y Barranquilla se consolida como uno de sus principales referentes. Con la remodelación de Buenavista no solo acompañamos la evolución de la ciudad y el potencial de la región, sino que reafirmamos nuestra fe en Colombia, invirtiendo en espacios de clase mundial que defienden la competitividad y la innovación de la confección nacional”, afirmó Esteban González Duque, gerente general de Arturo Calle.

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Elevar la experiencia de compra: más detalles de la renovación

Dentro de esta transformación, la tienda incorpora por primera vez a nivel nacional un espacio exclusivo enfocado en la propuesta Verano y Resort Verano. Esta zona reúne prendas elaboradas en lino, bermudas, pantalonetas de baño y polos.

Espacios de tienda Arturo Calle
Espacios de tienda Arturo Calle. Foto: cortesía Arturo Calle

Andrea Orozco, gerente de Marketing de la marca explicó que “con la renovación de Buenavista quisimos elevar la experiencia de compra y conectar con un consumidor que busca versatilidad, tendencia y funcionalidad en su día a día. Integramos por primera vez este espacio Resort Verano y un concepto de vitrinismo más limpio y conceptual que destaca las posibilidades de combinación de las prendas”.

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