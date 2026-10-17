Arturo Calle advierte pérdida de 2.000 empleos por auge de plataformas como Shein y Temu

El empresario Arturo Calle aseguró que ha perdido cerca de 2.000 empleos en medio del crecimiento de las compras por internet en plataformas internacionales como Shein y Temu.
Durante una audiencia pública en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, cuestionó las condiciones tributarias y arancelarias que, según afirmó, favorecen a estos competidores frente al comercio nacional.
“Si usted tiene menos compradores, tiene que tener menos empleos porque tiene menos ingresos. Esto es muy delicado y preocupante”, señaló Calle durante su intervención.
El empresario expresó su preocupación por el impacto que tiene el crecimiento de las compras internacionales sobre las empresas colombianas, en particular por las diferencias en las condiciones bajo las cuales ingresan los productos extranjeros al país.
Arturo Calle cuestiona exención de IVA a compras internacionales
Uno de los puntos señalados por Calle fue la exención del impuesto al valor agregado (IVA) para determinadas compras internacionales por internet inferiores a US$200, así como la ausencia de aranceles a la importación de estos productos, condiciones que, a su juicio, generan diferencias competitivas frente a los comerciantes nacionales.
El empresario también advirtió sobre los riesgos asociados al contrabando y la suplantación de marcas, fenómenos que relacionó con la comercialización de productos importados a través de estas plataformas.
Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre las condiciones tributarias y comerciales aplicables a las compras transfronterizas por internet y sus efectos sobre el empleo, la industria y el comercio en Colombia.
Y es que de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el ingreso de paquetes internacionales a Colombia aumentó 97,3 % durante 2025. Solo en el tercer trimestre del año ingresaron al país más de 12,4 millones de envíos internacionales, impulsados principalmente por la creciente demanda de productos fabricados en China.
A este panorama se suma el dinamismo del comercio electrónico nacional. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), las ventas online en Colombia superaron los 105 billones de pesos durante 2024, mientras que las transacciones digitales alcanzaron más de 511 millones de operaciones, consolidando al país como uno de los mercados de mayor crecimiento para el e-commerce en América Latina.