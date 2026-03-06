Reservas probadas de Gran Tierra Energy bajaron a 142 millones de barriles de petróleo; vida útil llega a ocho años

Los resultados financieros de Gran Tierra Energy de 2025 arrojaron que la compañía cuenta con reservas probadas de 142 millones de barriles de crudo. La organización señaló que la vida de sus reservas llega a ocho años, y que las reservas probadas y probables se ubican en un horizonte aproximado de 15 años. Cabe recordar que las reservas de la compañía en 2024 fueron de 167 millones de barriles.
La compañía también alcanzó una producción de 46.344 barriles diarios, lo que representa un incremento de 13 % entre el cuarto trimestre de 2024 y 2025 y un aumento de 9 % respecto al trimestre inmediatamente anterior.
Imagen: Gran Tierra Energy
Adicionalmente, los ingresos netos disminuyeron US$193,1 millones. El efectivo neto de las actividades operativas se ubicó en US$313,2 millones, registrando un incremento de 31 % respecto a 2024, cuando alcanzó US$239,3 millones.
Los gastos de capital aumentaron US$8,2 millones, 3 % más que en 2024, debido a la mayor perforación de pozos en Colombia, Ecuador y Canadá, financiados principalmente con el flujo de caja operativo de 2025.
En cuanto a las ventas de petróleo, gas y gas natural licuado, estas disminuyeron 4 %, situándose en US$596,7 millones frente a US$621,8 millones en 2024. Esta caída se explica por 15 % de reducción en los precios del Brent y una disminución de 19 % en las ventas en Colombia, parcialmente compensada por las ventas en Ecuador.
