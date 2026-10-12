Robert E. Hall y Michael Woodford fueron galardonados con el Premio de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel 2026, otorgado por la Real Academia Sueca de Ciencias, en reconocimiento a sus investigaciones sobre los fundamentos macroeconómicos de la estabilización económica.
La institución destacó que sus estudios contribuyeron al desarrollo de modelos económicos capaces de explicar cómo interactúan las distintas variables de una economía.
Este enfoque representó un avance frente a los métodos basados principalmente en relaciones estadísticas entre indicadores como el consumo, la producción y la inflación, al incorporar elementos que permiten comprender mejor las decisiones de los agentes económicos.
Entre sus principales aportes se encuentra el análisis del papel de las expectativas a largo plazo en las decisiones de los hogares y las empresas. Estas previsiones pueden influir en aspectos como el ahorro, el consumo y la fijación de precios, factores que inciden en el comportamiento general de la economía.
En ese sentido, la investigación también resalta la importancia de la comunicación de los planes y las decisiones de los bancos centrales y los gobiernos. La información que transmiten estas instituciones puede modificar las expectativas de los ciudadanos y las empresas, lo que influye en sus decisiones y contribuye a reducir las fluctuaciones económicas.
John Hassler, presidente del comité encargado del premio, señaló que los aportes de Hall y Woodford proporcionan una base teórica para los modelos económicos que utilizan actualmente los gobiernos y los bancos centrales de diferentes países.
Según el Comité del Premio, estas herramientas han fortalecido la capacidad de las autoridades para responder a las recesiones y otras perturbaciones económicas. Entre los desafíos que pueden abordarse mediante estos modelos se encuentran las crisis energéticas y los cambios repentinos en los patrones de consumo de los hogares, situaciones que pueden afectar la estabilidad económica.