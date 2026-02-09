Noticias Actuales de la DIAN

Personas que cumplan uno de estos requisitos deben actualizar el RUT en Colombia

Personas que cumplan uno de estos requisitos deben actualizar el RUT en Colombia

Por: -
DIAN
DIAN. Foto: Contraloría

Compártelo en:

Si bien la DIAN ha sido enfática en aclarar que no todas las personas deben llevar a cabo la actualización del RUT en Colombia, hay unos casos en los que el trámite es obligatorio.

Esto último, dijo la entidad, es clave para poder tener un control más juicioso de las responsabilidades tributarias de personas y empresas.

Para acceder al proceso de actualización del RUT en Colombia, se deben entregar algunos documentos y puede hacerse por medios digitales.

DIAN y rut
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Foto: Contraloría.

Estas personas deben actualizar el RUT en Colombia

Nuevos responsables de IVA

    Personas naturales que en 2025 hayan superado ingresos brutos superiores a las 3.500 UVT ($174.296.500 con la UVT de 2025) para registrar la responsabilidad de «Responsable de IVA»

    DIAN
    Foto: Contraloría.
    • Contribuyentes con cambios en su información
    • Datos de ubicación: Cambio de dirección física, correo electrónico o números de teléfono
    • Actividad económica
    • Identificación: Cambio de tipo de documento
    • Ajuste por el valor de la UVT 2026

    La UVT se fijó en $52.374. Este incremento redefine los topes para diversas obligaciones.

    • Contratistas del Estado

    Quienes aspiren a formalizar o renovar contratos con entidades públicas en 2026 deben actualizar el RUT en Colombia refleje su actividad

    rut en Colombia
    Imagen: Cortesía.

    Recomendado: Tres años en rojo: gobierno Petro vuelve a incumplir la meta de recaudo tributario

    Finalmente, recuerda la DIAN que aquellas empresas que hayan nombrado a un nuevo representante legal, contador o revisor fiscal deben actualizar las hojas correspondientes del RUT, esto para que la representación ante la DIAN sea legal.

    Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
    Tags: Dian, Registro Único Tributario RUT
    Inscríbete a nuestro boletín de noticias
    Síguenos en WhatsApp channels
    ¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

    También te puede interesar:

    Comienza a escribir y presiona enter para buscar