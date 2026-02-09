Personas que cumplan uno de estos requisitos deben actualizar el RUT en Colombia

Si bien la DIAN ha sido enfática en aclarar que no todas las personas deben llevar a cabo la actualización del RUT en Colombia, hay unos casos en los que el trámite es obligatorio.
Esto último, dijo la entidad, es clave para poder tener un control más juicioso de las responsabilidades tributarias de personas y empresas.
Para acceder al proceso de actualización del RUT en Colombia, se deben entregar algunos documentos y puede hacerse por medios digitales.
Estas personas deben actualizar el RUT en Colombia
Nuevos responsables de IVA
Personas naturales que en 2025 hayan superado ingresos brutos superiores a las 3.500 UVT ($174.296.500 con la UVT de 2025) para registrar la responsabilidad de «Responsable de IVA»
- Contribuyentes con cambios en su información
- Datos de ubicación: Cambio de dirección física, correo electrónico o números de teléfono
- Actividad económica
- Identificación: Cambio de tipo de documento
- Ajuste por el valor de la UVT 2026
La UVT se fijó en $52.374. Este incremento redefine los topes para diversas obligaciones.
- Contratistas del Estado
Quienes aspiren a formalizar o renovar contratos con entidades públicas en 2026 deben actualizar el RUT en Colombia refleje su actividad
Finalmente, recuerda la DIAN que aquellas empresas que hayan nombrado a un nuevo representante legal, contador o revisor fiscal deben actualizar las hojas correspondientes del RUT, esto para que la representación ante la DIAN sea legal.