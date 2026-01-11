Las 10 rutas de bus más usadas por los viajeros en Puente de Reyes de 2025

En 2025, el Ministerio de Transporte en Colombia informó que durante el puente festivo de Reyes se movilizaron más de cuatro millones de vehículos, más de 1.470.748 pasajeros en las terminales de transporte, y 1.117.109 pasajeros desde y hacia las terminales aéreas del país según la Aeronáutica Civil.
Según datos de Pinbus, la plataforma digital para la compra de pasajes de bus en Colombia, este es el top 10 de las rutas que fueron más utilizadas durante ese periodo en 2025 por medio de su plataforma, en donde se destacan los trayectos que conectan a Bogotá con otras capitales del país:
- Neiva – Bogotá, lideró el ranking con un aumento del 67 %
- Medellín – Bogotá, con un aumento del 16 %
- Bucaramanga – Bogotá, con un aumento del 49 %
- Cali – Medellín, con un aumento del 105 %
- Medellín – Cali, con un aumento del 83 %
- Ibagué – Bogotá, con un aumento del 17 %
- Cali – Bogotá, con un aumento del 9 %
- Bogotá – Neiva, con un aumento del 32 %
- Bogotá – Medellín, con un aumento del 4 %
- Bogotá – Manizales, con un aumento del 49 %
Para esta temporada se destacan crecimientos relevantes en rutas más turísticas como: Cartagena – Santa Marta (40 %), Cali – Armenia (67 %), Bogotá – San Gil (51 %) y Valledupar – Santa Marta (54 %), afirman los expertos de la plataforma.
Igualmente, se proyecta para este año un aumento mayor en la compra de pasajes por internet, destacando que para 2025 registró un incremento del 37 % durante Puente de Reyes; esto impulsado por el uso de canales digitales como la página web, la aplicación móvil y WhatsApp.
Según Alejandro Zuluaga, cofundador de Pinbus, este comportamiento marcó una pauta clara para los viajes de inicio de año: “El bus intermunicipal sigue siendo un actor clave para la movilidad del país, especialmente en temporadas de alta demanda como el Puente de Reyes. en este contexto, la digitalización ha permitido que más personas tengan una mejor experiencia con este medio de transporte, ahora más eficiente, segura y acorde con las nuevas dinámicas de consumo”.
De cara a este 2026, estas cifras se convierten en un referente clave para entender las dinámicas de viaje del año.