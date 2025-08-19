Santísimas expande su moda al mercado global; impulsa el empleo femenino

En el universo de la moda de lujo, Kely Velásquez se ha consolidado como una de las empresarias más influyentes de Colombia. Fundadora y directora creativa de Santísimas, ha transformado la ropa íntima con un modelo de negocio que hoy genera impacto económico, social y cultural.
Nacida en el Peñol, Antioquia y siendo profesional en administración y finanzas, Velásquez complementó su formación con un máster en negocios de moda de lujo en la universidad ESDEN de España, y con estudios en fashion collections design & architecture en el instituto Marangoni de Milán. Esta preparación académica le ha permitido combinar una visión estética global con una estrategia empresarial efectiva, consolidando a Santísimas como una marca reconocida a nivel internacional.
En un mercado dominado por básicos y diseños funcionales, según expertos, Kely detectó una oportunidad. Su propuesta conecta con mujeres que desean expresarse con “libertad y sin explicaciones”. Desde su fundación en 2012, Santísimas ha mantenido un propósito: por y para mujeres —fundada, operada y lucida por mujeres—.
Tiendas y logros de la marca
Hasta la fecha, la marca cuenta con cuatro tiendas propias (Bogotá, Cali y dos en Medellín), presencia en 23 ciudades de Colombia y exportaciones a Estados Unidos, México, Chile, Ecuador, España y Holanda.
Además, genera 150 empleos directos e indirectos, con un 95 % de mujeres en su equipo, en su mayoría madres cabeza de familia.
Cabe resaltar que la empresa trabaja de la mano con 20 talleres liderados por mujeres, garantizando que puedan tener control sobre su tiempo e ingresos para equilibrar su vida familiar y laboral.
Según explica Velásquez, su esposo, Jorge Andrés Maya, publicista de la universidad católica de Manizales y gerente administrativo de la compañía, ha sido pieza clave en la expansión y eficiencia operativa de la marca durante los últimos seis años. “Su experiencia en comunicación y administración complementa mi visión creativa, logrando una sinergia empresarial ejemplar”.
En 2024, Santísimas alcanzó uno de sus hitos más importantes: desfilar en el New York Fashion Week con la colección Eclipse, inspirada en el surrealismo, la dualidad femenina y la energía lunar.