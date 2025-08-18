Vélez presentó su nueva colección de verano compuesta de siete cápsulas que conectan tradición y vanguardia

La marca colombiana de marroquinería, Vélez, presentó una nueva propuesta de moda para la temporada de verano que combina diseño artesanal, clásicos con un enfoque vanguardista y conexión con la naturaleza.
La nueva colección está compuesta por múltiples cápsulas femeninas y masculinas, y elementos que fusionan las últimas tendencias y los diseños tradicionales con toques contemporáneos.
“Esta colección es especial para nosotros porque creamos una manera de comunicar diferentes emociones y tendencias a través de diseños que son innovadores y osados. Por eso, pensamos en varias cápsulas que pudieran aportar estilo y personalidad a cada uno de nuestros clientes”, afirmó Fabrizio Fiorillo, gerente superior de Marketing de Vélez.
La nueva colección
La colección trimestral de Vélez está compuesta por cuatro cápsulas femeninas y tres masculinas.
Cápsulas femeninas
Luna: Esta primera cápsula es un homenaje a la mujer y sus múltiples facetas. Cuenta con un bolso elaborado 100 % en cuero, característico de la marca.
Red boho: Es una oda al color rojo bajo una propuesta bohemia moderna que incluye vestidos largos y blusas con detalles fruncidos.
Nu Country: Está inspirada en el estilo del campo con siluetas simples pero sofisticadas. Esta cápsula viene acompañada de chaquetas de cuero, pantalones de cintura alta y faldas con acentos metálicos que mezclan la esencia clásica del estilo country con una mirada moderna y urbana.
Choco bronce: prendas con una fusión entre tonos cafés y texturas en cuero.
Cápsulas masculinas
La propuesta masculina de Vélez para esta colección se articula en tres cápsulas que evocan la esencia natural y el estilo atemporal, teniendo como base prendas y accesorios clásicos de la marca.
Recomendado: Entrevista | Vélez proyecta aumentar sus ventas en un 15 % y alista nuevas aperturas en Colombia
Tonos de la tierra: paleta cálida que refleja estabilidad y calma.
Black is fun: un homenaje al negro como base atemporal, con texturas y prendas que cuentan con un giro fresco y moderno.
Green Moss: una cápsula inspirada en la vegetación y la versatilidad del verde en cada diseño.