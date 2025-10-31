Satena anunció vuelos desde $119.900 a región que está a menos de una hora de Bogotá

Con el fin de promover el turismo interno, Satena anunció tarifas especiales en su ruta Bogotá–Flandes–Bogotá. La medida busca incentivar los viajes hacia uno de los destinos más visitados por los habitantes de la capital.
La promoción estará disponible para compras entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2025, con fechas de viaje comprendidas entre el 14 de noviembre al 15 de diciembre. Los tiquetes tendrán precios desde $119.900 hasta $148.000, dependiendo del canal de compra y la disponibilidad.
“Queremos que cada vez más personas vivan la experiencia de volar con Satena. Con estas tarifas accesibles, contribuimos a dinamizar el turismo nacional y a fortalecer los destinos que conectan la cultura, la recreación y el descanso en el corazón del país”, afirmó el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.
Cabe mencionar que Flandes se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por los viajeros gracias a su cercanía con Bogotá, su clima cálido y su amplia oferta hotelera y recreativa. Además, su ubicación estratégica en el centro del país lo convierte en un punto de encuentro para el descanso, los eventos empresariales y el turismo familiar.
Es importante tener en cuenta que las tarifas están sujetas a disponibilidad e inventario y aplican únicamente para vuelos directos. Los tiquetes pueden adquirirse a través de www.satena.com, el Contact Center nacional (601) 9186030, la línea de WhatsApp (+57) 323 322 0006 o en los puntos de venta autorizados.