Semana de adhesiones a candidaturas: hay novedades en campañas de Cepeda, Valencia y De La Espriella

El escenario político colombiano de cara a las elecciones del 31 de mayo entró en una semana intensa de movimientos partidistas con adhesiones formalizadas y la busca de votos en otros sectores.
Por la derecha, De la Espriella negó el apoyo del Partido de la U. Lejos de recibir el guiño con agrado, el abogado barranquillero fue tajante: «Los de siempre se juntan: el partido de Santos, el que fue partido de gobierno de Petro, deshojando margaritas. Se las pongo fácil: conmigo no cuenten», publicó en X.
La directora colegiada del partido, Clara Luz Roldán, explicó que se quedó claro que el candidato que no apoyarán será Iván Cepeda, y que la próxima semana decidirán cuál será el respaldo definitivo.
El rechazo dejó prácticamente despejado el camino: el Partido de la U ajusta detalles para formalizar su respaldo a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.
En paralelo, el Partido Liberal atraviesa una situación similar. En una reunión en el apartamento del expresidente César Gaviria, jefe único de la colectividad, el ambiente mayoritario también se inclinó por no apoyar a Iván Cepeda, aunque no hubo comunicado oficial tras el encuentro. El grueso de senadores y representantes liberales manifestó preferencia por la fórmula Valencia-Oviedo.
En la orilla opuesta, la campaña de Cepeda consolidó dos adhesiones relevantes. Clara López se bajó de su aspiración presidencial para unirse formalmente al candidato del Pacto Histórico.
En la misma línea, el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde junto a una rama progresista, formalizaron su adhesión a Cepeda.
Los dudosos
En cuanto al Partido Conservador, la colectividad sigue sin tomar una decisión oficial, aunque las señales apuntan mayoritariamente hacia Valencia. Y tal como se esperaba le dieron un “No” al candidato del oficialismo.
Figuras que buscaban llevar las banderas del conservatismo a la presidencia, como Juana Carolina Londoño, Rubén Darío Lizarralde y Carlos Felipe Córdoba, ya se sumaron a la aspiración de la senadora del Centro Democrático. El expresidente del partido Omar Yepes advirtió que los congresistas conservadores que se sumen a Cepeda deberían ser expulsados de la colectividad.
El resultado de estos movimientos perfila un escenario donde Paloma Valencia se consolida como la principal receptora de apoyos dentro de los partidos tradicionales, tal como se esperaba.
Para De la Espriella, en cambio, la narrativa es otra: “construir sin estructura partidistas”, aunque dejó abierta la puerta a una eventual alianza con Valencia en segunda vuelta para frenar a Cepeda.