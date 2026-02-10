Senadora Aida Quilcué habría sido secuestrada en Colombia; autoridades confirman operativos de búsqueda

El equipo de la senadora Aida Quilcué informó este martes que la congresista y su esquema de seguridad habrían sido secuestrados en el tramo vial Inzá–Totoró, en el departamento del Cauca.
A través de un mensaje dirigido a la opinión pública, su equipo solicitó colaboración urgente para conocer el paradero y el estado de integridad de la senadora y de los integrantes de su protección.
“Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la Senadora y su esquema de seguridad”, señalaron.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que desde hace más de una hora se coordinan acciones con el Ministerio de Defensa para adelantar la búsqueda: “Desde hace más de una hora con el Ministerio de Defensa se están haciendo las estrategias necesarias para adelantar la búsqueda de la senadora Aida Quilcué”, afirmó.
Según la información preliminar, Quilcué habría salido de La Plata rumbo a Popayán por la vía que pasa por Inzá, una zona donde delinque la estructura armada Dagoberto Ramos.
Las autoridades avanzan en las labores de verificación y búsqueda en el sector, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez habilitó una línea telefónica: “Toda la Fuerza Pública está en reacción y adelantando la búsqueda de nuestra senadora. Cualquier información suministrarla llamando al 147 o 165”.