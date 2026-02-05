Sin Cepeda en consulta, la izquierda se fragmenta y el Pacto arriesga su impulso al Congreso

El Consejo Nacional Electoral (CNE) falló en contra de la participación de Iván Cepeda en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo, una decisión que obliga al dirigente del Pacto Histórico a competir directamente en la primera vuelta del 31 de mayo.
El fallo introduce un giro inesperado en la estrategia electoral de la izquierda, que esperaba medir fuerzas internas en marzo antes de llegar con un candidato único a la contienda presidencial. Ahora, el panorama queda abierto y con riesgos de fragmentación.
“El efecto inmediato es que Cepeda tendrá que medirse directamente en primera vuelta”, advirtió el analista Gabriel Cifuentes, quien calificó la decisión como “una muy mala noticia” para el Pacto Histórico tanto a nivel nacional como regional.
¿Habrá consulta sin Cepeda?
La exclusión del senador deja en duda el futuro mismo de la consulta de marzo impulsada por Roy Barreras. Según Cifuentes, el ambiente político no parece favorable, al menos desde sectores como el de Camilo Romero, mientras se espera una definición de Juan Fernando Cristo y se confirma que el exalcaldel Daniel Quintero también podrá participar en la misma por aval del CNE.
Si la consulta se mantiene sin Cepeda, la izquierda podría llegar parcialmente dividida a la primera vuelta. La ley establece que quienes participen en la consulta del 8 de marzo solo podrán hacer alianzas con quienes también estén en ese mecanismo.
En ese escenario, un eventual ganador —por ejemplo Roy Barreras— tendría que competir en mayo no solo contra candidatos de otros sectores, sino también contra Cepeda.
Tarjetón con vacío y posible efecto en otras consultas
Otra posibilidad es que no haya consulta de la izquierda, lo que dejaría un tarjetón del 8 de marzo reducido a dos bloques: la consulta de Claudia López y la llamada Gran Consulta por Colombia, de candidatos de centro derecha y derecha.
Para Cifuentes, ese “espacio vacío” podría beneficiar a otros sectores, especialmente a la centro-derecha o incluso a la exalcaldesa de Bogotá, ya que podrían atraer votantes que participen estratégicamente para frenar a sus rivales.
Impacto en el Congreso: preocupación por las listas cerradas
Más allá de la presidencial, el fallo podría tener efectos en la contienda legislativa. Cifuentes recordó que el Pacto Histórico irá con listas cerradas al Congreso, lo que cambia los incentivos internos.
En ese contexto, la presencia de Cepeda en una consulta habría servido como motor de movilización para las bases, impulsando la votación al Senado y la Cámara, especialmente para candidatos ubicados en posiciones lejanas dentro de las listas.
“Ante la ausencia de Cepeda en el tarjetón, es incierto, pero se puede anticipar que la votación por las listas pueda verse afectada”, señaló.
División resta fuerza, pero Cepeda mantiene legitimidad
Por su parte, el politólogo Yann Basset coincidió en que el escenario abre la puerta a una izquierda con más de un candidato en competencia, en contraste con la idea inicial de una candidatura única.
“Si sigue la consulta, ya tendríamos dos candidatos: Cepeda y el que salga ganador, además de otros que han anunciado ir directamente a primera vuelta, como Clara López”, explicó.
Para Basset, esto podría restarle fuerza al candidato más sólido del bloque progresista, aunque consideró que Cepeda conserva una legitimidad importante tras haber ganado la consulta interna de octubre.
“Los daños deberían ser limitados. La posibilidad de que Cepeda siga siendo el candidato más fuerte parece muy probable”, sostuvo.
Basset también cuestionó la decisión del CNE, señalando que existe jurisprudencia del Consejo de Estado sobre cómo deben organizarse las coaliciones, lo que abre un debate jurídico sobre la interpretación aplicada.
Además, alertó sobre los efectos que podría tener el caso en la inscripción de listas al Congreso en regiones como Bogotá y el Valle del Cauca. Aunque aún podrían corregirse irregularidades, un escenario en el que el Pacto quedara fuera de circunscripciones clave sería “un golpe terrible” para el movimiento.
“Sería complicado incluso para la legitimidad de las elecciones, porque se trata de un sector político importante que no podría participar”, concluyó.
Con la exclusión de Cepeda del tarjetón de marzo, la izquierda entra en una etapa de definiciones urgentes: si habrá consulta alternativa con el aval que recientemente recibió Daniel Quintero, si se fragmentará el bloque progresista y qué impacto tendrá esto no solo en la presidencial, sino también en la batalla por el Congreso.