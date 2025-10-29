Soda Stereo anuncia concierto en Bogotá: esta es la fecha de preventa y precios

La banda de rock argentina formada en los años 80 originalmente por Gustavo Cerati, el bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti, Soda Stereo, anunció fecha de concierto en Colombia para 2026.
La banda que marcó la historia del rock en español y que unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve.
El espectáculo será el próximo 29 de mayo en el Movistar Arena, en Bogotá.
Sus primeros álbumes, fueron ‘Soda Stereo’ (1984) y ‘Nada Personal’ (1985), y estaban fuertemente influenciados por la New Wave británica (como The Police) y el Pop Rock, con un sonido fresco, bailable y divertido. De esta época destacan sobredosis de TV y cuando pase el temblor.
Entre sus canciones más conocidas están: de música ligera, persiana americana, cuando pase el temblor, en la ciudad de la furia, prófugos y trátame suave.
La preventa
Las entradas para el regreso de la banda argentina estarán disponibles en preventa exclusiva a partir del 3 de noviembre a las 10 a. m. para los clientes de los bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV. Villas), así como para los usuarios de la billetera digital dale!
Los precios de la boletería varían entre los $129.000 y $429.000 + servicio.
La venta general comenzará el 5 de noviembre a las 10 a. m., y las boletas podrán adquirirse a través de Tuboleta.com.