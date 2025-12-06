San Andrés volverá a conectarse directamente con Canadá a partir del 8 de diciembre de 2025, tras el anuncio de Sunwing Airlines de iniciar operación con Montreal.
El vuelo tendrá una frecuencia semanal hasta el 30 de marzo de 2026, ampliando la capacidad aérea internacional de la isla que hasta ahora contaba únicamente con una conexión hacia Panamá.
“La reactivación de esta conexión directa demuestra que Colombia continúa consolidándose como un destino de primer nivel para los viajeros internacionales”, afirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas.
El mercado canadiense también muestra un comportamiento favorable. En 2024 arribaron al país más de 101.000 visitantes provenientes de Canadá, un crecimiento del 8,2 % comparado con 2023.
Recomendado: Transporte aéreo de pasajeros en Colombia creció 1,7 % a septiembre de 2025
Entre enero y septiembre de 2025 la cifra ascendió a más de 75.000 visitantes, lo que representa un incremento del 1,8 %. Con estos datos, Canadá se mantiene como uno de los mercados emisores con mayor potencial para Colombia, especialmente para destinos con atractivo de naturaleza, buceo y experiencias culturales como San Andrés.
Así está el mercado aéreo internacional de Colombia
La nueva ruta llega en un momento positivo para el turismo receptivo colombiano, que registró cifras históricas en 2024, con más de siete millones de visitantes no residentes ingresaron al país, un aumento del 14,6 % frente al año anterior, de los cuales 4,27 millones fueron extranjeros no residentes.
Entre enero y septiembre de 2025, Colombia recibió 3,32 millones de visitantes no residentes, un crecimiento del 5,2% frente al mismo periodo de 2024.
Actualmente, Colombia cuenta con 30 aerolíneas internacionales que conectan directamente a 11 ciudades del país con 30 países y 56 destinos en el exterior. En el mercado canadiense operan Avianca, Air Canada y Air Transat con rutas desde Toronto y Montreal hacia Bogotá y Cartagena, ofreciendo 25 frecuencias semanales y más de 5.000 sillas. La llegada de Sunwing Airlines amplía esta oferta, diversifica las opciones para los viajeros y abre nuevas oportunidades para el turismo receptivo en el Caribe colombiano.