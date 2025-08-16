Supermercado lanzó feria de productos para el hogar con descuentos de hasta el 40 %

La cadena de tiendas Makro anunció dos jornadas comerciales para agosto, diseñadas con el objetivo de impulsar las compras de productos para el hogar y el abastecimiento de pequeños negocios en Colombia.
Del 15 al 17 de agosto se llevará a cabo el tradicional Trasnochón Makro, mientras que del 15 al 21 de agosto tendrá lugar la Feria del Hogar. Ambos eventos contarán con descuentos especiales y horarios ampliados para facilitar la asistencia de los clientes.
El Trasnochón Makro ofrecerá atención nocturna de 5:00 p. m. a 9:00 p. m., durante tres días consecutivos. La campaña incluirá rebajas en artículos seleccionados para la cocina y el hogar, como vajillas, sartenes antiadherentes, ollas de barro, parrillas eléctricas, licuadoras, termos y baterías de cocina.
Por su parte, la Feria del Hogar se extenderá durante siete días y contará con una oferta variada de menaje, decoración, organización y pequeños electrodomésticos. Entre los productos destacados estarán juegos de ollas y utensilios, alfombras, cortinas, lámparas LED y soluciones de almacenamiento. Según Makro, algunos artículos tendrán descuentos de hasta el 40% en referencias seleccionadas.
Las promociones abarcarán múltiples categorías:
- Juegos de ollas y sartenes con rebajas de hasta el 40%.
- Vajillas y baterías de cocina con descuentos del 30%.
- Licuadoras y hornos eléctricos con el 25% de descuento.
- Sandwicheras y planchas con el 20% menos de su precio habitual.
- Artículos de organización, como canastas y recipientes herméticos, con descuentos del 40%.
- Elementos decorativos —alfombras, cortinas, lámparas LED y espejos— con rebajas de hasta el 30%.
Adicionalmente, habrá ofertas en productos de mercado, con descuentos de hasta el 30% en granos, aceites, carnes, lácteos, bebidas y otros insumos básicos, identificados con los característicos carteles amarillos de la marca.
Recomendado: Makro anunció importante modificación con precios bajos y beneficios para usuarios
Estas iniciativas hacen parte de la estrategia “Makro también es mikro”, que permite a los clientes adquirir productos por unidades o en presentaciones pequeñas, sin la necesidad de comprar grandes volúmenes. “Pensamos en todos los colombianos: desde quienes buscan equipar su hogar hasta quienes necesitan surtir su negocio. Estas campañas son una oportunidad para acceder a artículos de calidad a precios que realmente marcan la diferencia”, afirmó Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia.