El supertifón Champi continúa intensificándose en el océano Pacífico occidental, lo que mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas por la fuerza de sus vientos, las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones en Guam.
De acuerdo con The Weather Network, Champi alcanzó una intensidad equivalente a la categoría 5, con vientos de hasta 185 millas por hora (296 kilómetros por hora), después de pasar por su punto de mayor aproximación. Reportes de medios internacionales señalan que el fenómeno igualó al supertifón Sinlaku como la tormenta más intensa registrada en el planeta durante 2026.
Guam enfrenta riesgos por vientos extremos y lluvias intensas
Los informes meteorológicos indican que los vientos más fuertes asociados con Champi se concentran principalmente en el sur de Guam, aunque otras zonas de la isla también pueden experimentar condiciones adversas. Además, las precipitaciones mantienen la preocupación por posibles emergencias relacionadas con el aumento del caudal de los ríos y las inundaciones.
El peligro no se limita a los daños que podrían ocasionar las ráfagas. Las lluvias persistentes pueden generar inundaciones repentinas, elevar rápidamente el nivel de las corrientes de agua y afectar sectores vulnerables de la infraestructura local. Estas condiciones también pueden dificultar la movilidad y poner en riesgo a quienes permanezcan en áreas expuestas.
Ante este panorama, el NWS recomendó a los habitantes permanecer en el interior de viviendas sólidas y evitar salir hasta que las autoridades confirmen que existen condiciones seguras. La medida busca reducir la exposición a los vientos destructivos y a otros riesgos asociados con el paso del sistema tropical.
Las autoridades también han insistido en la importancia de consultar los boletines meteorológicos y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia. Durante el desplazamiento de un supertifón, las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que las decisiones deben basarse en información oficial actualizada.
El paso del centro de la tormenta por su punto más cercano no implica que el peligro haya desaparecido. Las bandas de lluvia y los vientos asociados pueden continuar afectando el territorio incluso después de que el sistema comience a alejarse.
Por esta razón, las medidas de prevención deben mantenerse mientras persistan las condiciones adversas y hasta que las autoridades competentes informen oficialmente sobre el levantamiento de las alertas.