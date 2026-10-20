Colombia vuelve a ingresar al Grupo Egmont, clave para la inteligencia financiera en el mundo

Colombia recuperó el acceso al canal seguro de intercambio de información del Grupo Egmont, tras dos años de suspensión, con lo que podrá fortalecer la cooperación internacional para identificar operaciones financieras vinculadas con actividades ilícitas.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) anunció el restablecimiento de este mecanismo, que permitirá al país compartir inteligencia financiera con más de 186 unidades homólogas de otros países, en el marco de las investigaciones contra el lavado de activos, el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.
Según la entidad, la reincorporación se produjo tras el cumplimiento del plan de acción acordado con el organismo internacional y refleja el restablecimiento de la confianza en Colombia, así como el compromiso de mantener los principios de protección de datos y confidencialidad que rigen el intercambio de información.
Martha Luz Reyes Ferro, directora general de la UIAF, destacó la importancia de recuperar este canal para acceder a información que permita rastrear recursos relacionados con actividades ilegales.
“El restablecimiento del intercambio de información con más de 186 unidades de inteligencia financiera es un sello de garantía mundial para Colombia. Significa restablecer la confianza de nuestros aliados internacionales y acceder a información para identificar los movimientos de recursos vinculados con actividades ilícitas”, afirmó.
La funcionaria agregó que el resultado fortalece la cooperación internacional y la capacidad de las autoridades para analizar operaciones financieras sospechosas que buscan utilizar el sistema financiero para movilizar recursos de origen ilícito.
¿Qué es el Grupo Egmont?
El Grupo Egmont es una red internacional que reúne unidades de inteligencia financiera de diferentes países y jurisdicciones para facilitar el intercambio rápido, seguro y confidencial de información relacionada con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Colombia forma parte de esta organización desde 1996. La recuperación del acceso a su canal seguro permitirá a la UIAF retomar plenamente el intercambio de información financiera con sus homólogas internacionales.
La entidad señaló que el restablecimiento representa un avance para el sistema de inteligencia financiera colombiano, al ampliar las herramientas disponibles para detectar operaciones sospechosas y fortalecer las acciones contra las estructuras criminales que utilizan circuitos financieros nacionales e internacionales.
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