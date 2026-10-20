Colombia asegura 200 millones de euros con el banco alemán KfW para financiar el Presupuesto de 2026

El Ministerio de Hacienda de Colombia oficializó la firma de un contrato de crédito externo por 200 millones de euros con el banco de desarrollo alemán KfW.
De acuerdo con la entidad, esta operación está destinada a respaldar la financiación del Presupuesto General de la Nación de 2026 y a cubrir las necesidades financieras contempladas para la presente vigencia, pues los recursos serán desembolsados durante el cuarto trimestre de este año.
La cartera también señaló que la transacción, autorizada mediante una resolución, se pactó bajo condiciones financieras favorables que incluyen plazos largos y tasas competitivas, aunque no las detalló.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que esta operación representa un sólido respaldo del Gobierno de Alemania a los esfuerzos del país por consolidar la estabilidad de las finanzas públicas y ampliar la variedad de sus fuentes de financiación internacionales.
Compromisos ambientales y reformas sectoriales a cambio del crédito
El Ministerio de Hacienda reveló que el desembolso está directamente vinculado a la consecución de objetivos de liquidez presupuestal, así como a la implementación de políticas y reformas frente al cambio climático.
Las acciones priorizadas se concentrarán en el fortalecimiento de la capacidad de adaptación territorial (ambiente), el impulso a la transición y sostenibilidad energética (energía) y la promoción de infraestructura y sostenibilidad en movilidad (transporte).
El MinHacienda concluyó que esta financiación acompaña la ruta fijada en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Colombia, alineando los recursos externos con las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y resiliencia climática del país.