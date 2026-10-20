Gremio del carbón solicitó eliminar penalización por consumo de energía en su industria

La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) alertó que regulaciones existentes podrían impactar la producción de carbón y con ello, al abastecimiento a centrales termoeléctricas. Lo anterior se debe a que en la normativa se establecen penalizaciones por consumos superiores a los promedios reportados.
En consecuencia, solicitó revisar tale medidas para la pequeña y mediana minería en Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Córdoba. Incluso, manifestó que debe excluirse a la industria carbonífera del esquema de penalizaciones por consumo de energía, o establecer una tarifa diferenciada.
Para el gremio, si la medida se implementa, se elevarían en 10 % los costos de producción, lo que afectaría la competitividad de las empresas de carbón térmico, que es el necesario para garantizar la seguridad energética.
Según dijo, la medida que discute establece que habría un recargo de 70 % en la tarifa de referencia cuando el consumo supere 110 % de la meta individual. Pero Fenalcarbón aseguró que esta meta se fijó en un periodo de contracción de la actividad.
De esta forma, la organización afirmó que, si se registran mejores niveles en producción en 2026, habría penalizaciones.
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“Ahorrar energía es necesario, pero encarecer la producción del carbón que demandan las termoeléctricas puede tener consecuencias inesperadas para garantizar el suministro eléctrico que requiere el país. Ya hemos puesto esta situación en conocimiento de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y del Ministerio de Minas y Energía, y solicitamos una solución regulatoria que evite poner en riesgo la competitividad de los productores y la confiabilidad del sistema eléctrico”, concluyó Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón.
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