El carbón vuelve al centro del debate sobre la seguridad energética en la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026

La discusión energética de Colombia se ha concentrado durante los últimos años en una falsa disyuntiva: carbón o renovables, fuentes fósiles o fuentes limpias. Sin embargo, el desafío de fondo para el país es otro: cómo garantizar una energía suficiente, confiable y competitiva para sostener el crecimiento económico, la generación de empleo y la reindustrialización.
Ese será uno de los principales ejes de la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, que se realizará el 28 y 29 de octubre en el hotel Sheraton, Bogotá, bajo el eslogan “De la ideología a la soberanía”.
El encuentro, organizado por la Federación Colombiana del Carbón, Fenalcarbón, reunirá a representantes del Gobierno, empresarios, expertos nacionales e internacionales y actores de la cadena para discutir el papel de los carbones colombianos en la seguridad energética, la competitividad y el desarrollo económico y territorial.
El planteamiento parte de una premisa: la soberanía energética no significa escoger una fuente y descartar las demás, sino aprovechar de manera inteligente y diversificada los recursos con los que ya cuenta Colombia.
En ese escenario, el carbón continúa teniendo un papel dentro de la matriz productiva y energética del país, no solo por su capacidad de aportar confiabilidad al sistema, sino también por los empleos que genera, las divisas que produce y los recursos que entrega al Estado.
Menor producción, menos exportaciones y menor aporte al Estado
Fenalcarbón advierte que los aportes del sector carbón al Estado, que superaron los $10 billones anuales en 2022, se estiman en menos de $3,5 billones para 2025.
La caída está relacionada con la reducción de la actividad productiva, pues la producción de carbón pasó de 67,7 millones de toneladas en 2022 a 51,4 millones en 2025, mientras que las exportaciones de carbón y coque disminuyeron de US$12.200 millones a US$4.901 millones en el mismo periodo.
Solo entre 2024 y 2025, el valor de las exportaciones cayó en aproximadamente US$2.200 millones. A esto se suma la pérdida de más de 25.000 empleos directos y 100.000 indirectos entre 2022 y 2025.
«El país está dejando de recibir recursos que podrían financiar inversión social, infraestructura y desarrollo regional, en un momento crucial como la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Recuperar la producción y la competitividad del sector significa también recuperar una fuente importante de ingresos y estabilidad para Colombia», señaló Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón.
La discusión que propone el gremio busca desplazar el debate de la confrontación entre tecnologías hacia una pregunta más amplia: ¿qué necesita Colombia para garantizar su soberanía energética y productiva?
El país cuenta con una capacidad de producción cercana a 92 millones de toneladas de carbón, además de recursos y reservas que permitirían incrementar el aprovechamiento de esta riqueza del subsuelo.
Según el planteamiento del gremio, si se generan las condiciones y señales de política pública adecuadas, Colombia podría recuperar niveles de producción cercanos a esa capacidad y volver a generar aportes superiores a los $10 billones anuales.
Una agenda atractiva y siete prioridades planteadas al Gobierno Nacional
Entre sus discusiones aparecen entre otros temas el carbón como respaldo ante un eventual déficit de gas y energía firme, los mercados internacionales, los carbones como minerales estratégicos, la competitividad exportadora y la diversificación y gestión del riesgo.
Es más, uno de los espacios centrales del segundo día de la Cumbre será precisamente “El seguro contra el apagón: el carbón como respaldo ante el déficit de gas y de energía en firme”, una discusión que busca abordar el papel que puede desempeñar el carbón frente a las necesidades de confiabilidad del sistema energético colombiano.
La discusión sobre soberanía energética también se conecta con la capacidad del país para garantizar electricidad para hogares, industrias y nuevos procesos de reindustrialización.
Adicional a lo anterior, Fenalcarbón plantea al Gobierno de la Espriella siete prioridades para recuperar la capacidad productiva del sector, estas son:
Revisar las medidas tributarias impuestas al sector durante los últimos cuatro años; la ampliación del parque térmico a carbón garantizando la neutralidad tecnológica y remuneración a la energía firme; reducir los sobrecostos logísticos y reformar el Sicetac; recuperar mercados internacionales mediante defensa comercial activa; dar seguridad jurídica a la inversión, la formalización y los planes de cierre minero; habilitar áreas reservadas con potencial minero de carbón; y control a la explotación ilícita y recuperación de la seguridad en territorios sensibles.
La propuesta busca que el país vuelva a aprovechar una capacidad productiva que ya existe y que, según el gremio, puede traducirse en mayores ingresos fiscales, empleo, exportaciones y desarrollo regional.
Así las cosas, el mensaje que Fenalcarbón llevará a la Cumbre es que la soberanía energética debe entenderse como la capacidad de Colombia para aprovechar responsablemente todos los recursos que tiene a su disposición, en lugar de reducir la política energética a una confrontación entre fuentes.
Con “De la ideología a la soberanía”, se plantea cambiar el punto de partida de la conversación energética. No se trata de escoger entre carbón y renovables, sino de preguntarse cómo utilizar de manera responsable, eficiente y diversificada los recursos de Colombia para garantizar energía, competitividad, empleo, divisas y crecimiento económico.
Para conocer más información sobre la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, los interesados pueden acceder haciendo clic en el enlace.