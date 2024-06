- Publicidad -

Hoy en día, se sigue señalando que una de las necesidades más grandes de las empresas es la transformación tecnológica.

Sin embargo, ya no basta con la simple implementación de una herramienta. El análisis de datos, la automatización, el machine learning y la seguridad cibernética, entre otras, vienen evolucionando de forma constante y, solo juntas, logran cumplir una función holística que impacta e influye en las necesidades de las organizaciones.

Según la última Encuesta Digital IQ de PwC, el 53 % de más de 1.250 ejecutivos globales encuestados afirmaron estar acelerando los esfuerzos de transformación digital en los últimos dos años, y el 57 % destacó la importancia de estas herramientas para su desempeño.

Bajo esta necesidad de transformación, Davinci Technologies, ha sido una compañía que en los últimos 12 años se ha convertido en un aliado fundamental para más de 2000 organizaciones de diferentes sectores industriales que buscan innovar, crecer y prosperar en la era digital.

Davinci, empresa que le apuesta a la innovación

La compañía liderada por Olga Lucía Orozco, una colombiana visionaria con una amplia trayectoria en el sector financiero y en el desarrollo de proyectos de innovación, tiene el lema de hacer de la tecnología algo simple, accesible e inclusivo.

“Desde nuestros inicios, hemos tenido un gran propósito: hacer que las empresas en Colombia sean sostenibles, escalables y competitivas a nivel mundial”, resalta Orozco.

De esta forma, han guiado la transformación digital y creado una cultura de innovación en Latinoamérica, respaldados por gigantes tecnológicos como Google Workspace, Google Cloud, Docusign y Monday. El ser partners oficiales les ha permitido brindar a sus clientes herramientas y soluciones únicas en el mercado.

También se destacan por haber desarrollado su propia plataforma, llamada One ID, una solución innovadora para realizar onboarding digital de punta a punta para colaboradores, proveedores y clientes.

Es así como colaboran con empresas destacadas de diversos sectores, como Banco Pichincha, Banco de Bogotá, Banco de la República, Credicorp Capital, Amarilo, Disfarma, Grupo Sura, Crezcamos, Konecta, Holcim, entre otras.

Varios proyectos en data, estrategias y soluciones Cloud o ecosistemas ofimáticos, les han valido premios como una de las Mejores Empresas Colombianas en 2021, otorgado por el Banco de Bogotá, Deloitte y la Pontificia Universidad Javeriana.

Además, de haber sido galardonados con el codiciado reconocimiento en los Google Cloud Award en la categoría de Analítica de Datos en 2021 y nombrados como Best Google Partner for Innovation and Creativity 2022, consolidándose como uno de los aliados más destacados de Google en el país.

“Desde hace un tiempo, entendí que para crecer y consolidarnos en diferentes mercados debíamos hacer del lenguaje tecnológico algo inclusivo y permitir que empresas de diversos sectores y tamaños pudieran entender de forma sencilla las herramientas digitales necesarias para resolver sus desafíos.”, enfatiza Olga Lucía Orozco, la líder que, con el apoyo de un gran equipo, ha logrado desarrollar proyectos en otros países como Chile, México, Perú, Costa Rica y Guatemala.

La directiva de Davinci Technologie asegura que esto es solo el comienzo, ya que su enfoque actual está en ofrecer soluciones tecnológicas que abordan los nuevos y, principales desafíos de empresas de todos los tamaños, desde pequeñas empresas hasta grandes conglomerados.