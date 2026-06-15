Tendencias que marcarán el futuro de América Latina, según Sura Investments

A nivel global, los mercados vienen atravesando escenarios de incertidumbre y volatilidad, esto a costa de conflictos geopolíticos y otros escenarios.
En ese contexto, Gonzalo Falcone, CEO de Sura Investments, expuso tres tendencias como parte de su visión y convicción sobre oportunidades en América Latina.
La primera tiene relación con la solidez estructural que ha ido logrando la región desde el punto de vista de responsabilidad fiscal y manejo de política monetaria.
Anticipándose a que, por el conflicto global, habrá una inflación más alta y por ende, tasas de interés en la misma dirección.
“Creemos que los distintos gobiernos de Latinoamérica en los últimos años han estado implementando políticas macroeconómicas y monetarias adecuadas, que hacen que hoy estemos en este nuevo contexto complejo desde el punto de vista global, en una situación bien parados”, aseguró Falcone.
Pero no solo eso, también mencionó las ventajas comerciales, principalmente por la cercanía que se tiene con Estados Unidos. Adicional a eso, temas de reservas de recursos naturales.
“Estamos también en un proceso de transición energética global y cerca del 50 % de las reservas mundiales de litio están presentes en Latinoamérica, y algo más de un 40 % de la producción global de cobre está en la región”, señaló el CEO de Sura Investments.
Sin embargo, identificó que, para capturar mayor valor agregado y que esa posición estratégica al punto de vista de la disponibilidad de recursos ya no sea solo un tema de acceso a las reservas, sino también de procesamiento, se debe pasar a la parte de industrialización.
En otra línea, se refirió a que el comercio a través de financing y los tratados comerciales que están vigentes tienen una ventaja importante para Latinoamérica frente al resto del mundo.
La segunda tendencia tiene que ver con la relevancia que tiene el mercado de capitales frente al sistema financiero tradicional.
“Las cifras hablan por sí solas. Vemos cada vez más participes tanto en cantidad como en activos en los mercados de capitales”, mencionó Falcone.
Y por último, explicó que los activos alternativos han ganado protagonismo como una herramienta clave para la diversificación de los portafolios de inversión.
Ya que, además de complementar a los mercados públicos, permiten acceder a oportunidades vinculadas con la economía real, aportando mayor resiliencia frente a los ciclos económicos y ayudando a mitigar el impacto de fenómenos como la inflación.
Por otra parte, su relevancia también radica en que amplían el alcance de las inversiones hacia sectores y empresas que no cotizan en bolsa, pero que tienen un papel fundamental en el crecimiento económico de la región.
A través de mecanismos como la deuda privada, los activos alternativos facilitan el financiamiento de pequeñas y medianas empresas (pymes), permitiendo a los inversionistas participar de una forma más amplia en el desempeño de las economías latinoamericanas.
No obstante, el CEO de Sura Investments insistió en que su incorporación debe realizarse de manera equilibrada y acompañada de educación financiera para garantizar que respondan a los objetivos y perfiles de riesgo de cada inversionista.