Terpel dio un paso clave hacia la transición energética con la adquisición de un nuevo parque solar

La compañía colombiana Terpel avanzó en su proceso de transformación energética con la incorporación de una planta solar fotovoltaica de gran escala a su portafolio de activos. La operación forma parte de la estrategia corporativa mediante la cual la organización busca ampliar su presencia más allá del negocio tradicional de combustibles líquidos y posicionarse como un proveedor integral de soluciones energéticas en el país.
El activo adquirido corresponde a un parque solar con una capacidad instalada de 26,4 megavatios pico (MWp). Según la información de la empresa, la infraestructura se conectará en una primera etapa al sistema de distribución local. Posteriormente, la energía generada será inyectada al Sistema Interconectado Nacional, lo que permitirá su comercialización y consumo en diferentes regiones del territorio colombiano.
La planta podrá producir electricidad suficiente para abastecer aproximadamente a 24.000 hogares. Este nivel de generación no solo aportará energía al mercado mayorista, sino que también reducirá la dependencia de fuentes convencionales, en especial las de origen fósil, al incorporar una fuente renovable dentro de la matriz energética.
Desde el punto de vista ambiental, el proyecto contribuye a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y fortalece el proceso de diversificación energética que ha venido desarrollando Colombia en los últimos años, con la entrada progresiva de fuentes no convencionales como la solar y la eólica.
¿Cuál es la estrategia empresarial y transición energética?
La adquisición se enmarca en la denominada Visión 2035 de Terpel, un plan corporativo orientado a consolidar su presencia en varios segmentos del sector energético. La empresa pretende ampliar su actividad hacia áreas como la movilidad eléctrica, lubricantes, tiendas de conveniencia y generación de energía.
De acuerdo con la organización, la iniciativa no se limita a la adopción de nuevas tecnologías, sino que implica una transformación del modelo de negocio. El objetivo es diversificar ingresos, aumentar su participación en el mercado energético y adaptarse a un entorno regulatorio y ambiental más exigente.
Juan Daniel Rueda, gerente de Nueva Movilidad de Terpel, explicó el alcance del proyecto y señaló: “Como Aliado País, este segundo parque solar refleja nuestra determinación de avanzar hacia una matriz energética más limpia y de proyectar a Terpel como un actor relevante en soluciones de energía. Esta adquisición demuestra nuestra capacidad de crecer en nuevos segmentos y nos sintoniza con nuestra visión de consolidarnos como una compañía más innovadora, sostenible y con un portafolio diversificado que genere valor a largo plazo”.
La empresa sostiene que la transición energética no debe interpretarse únicamente como una obligación ambiental, sino también como una oportunidad para desarrollar nuevos negocios y fortalecer sus líneas de crecimiento futuro.
La planta fue desarrollada por la firma colombiana Erco Energía, especializada en proyectos de generación renovable. Asimismo, contó con la participación de Climate Fund Managers a través de su fondo Climate Investor One, enfocado en la financiación de infraestructura climática en economías emergentes.