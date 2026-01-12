Test drive | Volvo EX40: el SUV eléctrico premium de Volvo

Volvo continúa ampliando su portafolio de vehículos eléctricos en Colombia y uno de los modelos clave en esa estrategia es el EX40, un SUV compacto que apunta al segmento premium.
Valora Analitik realizó un test drive del Volvo EX40 durante un fin de semana, combinando recorridos urbanos y de carretera, con el objetivo de evaluar su comportamiento, autonomía y nivel de confort en el uso cotidiano.
Diseño exterior y dimensiones
El Volvo EX40 conserva el diseño sobrio característico de la marca sueca, cuenta con un motor eléctrico que entrega 238 caballos de potencia y 420 Nm de torque, alimentado por una batería de iones de litio de 69 kWh. Esta configuración permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos.
Durante la prueba, el vehículo mostró un manejo suave y silencioso, una de las principales ventajas frente a modelos de combustión. En ciudad, la respuesta es inmediata y facilita la conducción en tráfico pesado. En carretera, mantiene estabilidad y buen comportamiento al momento de adelantar.
El comportamiento del EX40 es estable en carretera y cómodo en uso urbano, incluso en vías con mal estado del pavimento.
Autonomía y carga
Uno de los aspectos más relevantes del Volvo EX40 es su batería de 69 kWh, que ofrece una autonomía de hasta 472 kilómetros.
Durante la prueba realizada, el vehículo se utilizó durante cuatro días, con recorridos dentro de Bogotá y en municipios cercanos, sin necesidad de recargar.
El uso incluyó trayectos urbanos y salidas cortas por fuera de la ciudad, con un consumo estable durante toda la prueba.
Interior, tecnología y conectividad
En el interior, el EX40 presenta un diseño funcional, con un tablero digital de 12,3 pulgadas y una pantalla central de 9 pulgadas, desde donde se concentran las principales funciones del vehículo.
El sistema de infoentretenimiento incorpora Google integrado, navegación y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. En el caso de Apple CarPlay, la conexión se realiza por cable, un punto a tener en cuenta frente a otras marcas que ya ofrecen esta función de forma inalámbrica.
Los asientos ofrecen buena ergonomía y el espacio interior es suficiente para cinco pasajeros. El baúl cumple con las necesidades de uso familiar o ejecutivo.
Fiel a la tradición de Volvo, el EX40 incorpora un amplio paquete de seguridad, que incluye frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado.
Precio en Colombia
El Volvo EX40 Plus P6 2026 tiene un precio en Colombia cercano a los $300 millones, dependiendo de la versión y el equipamiento. Con este valor, compite en el segmento de SUV eléctricos premium, frente a marcas como BMW y Audi.
El Volvo EX40 entra a competir en el segmento de SUV eléctricos premium en Colombia. Ofrece una combinación de autonomía, confort, seguridad y facilidad de manejo, orientada a usuarios que buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin sacrificar calidad ni respaldo de marca.