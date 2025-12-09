Topara inaugura tienda en el centro comercial El Tesoro, Medellín; proyectan completar 13 en los próximos meses  

Topara, la marca de outdoor latinoamericana perteneciente a Nalsani, grupo empresarial con más de 38 años en el mercado con la marca Totto, celebra la apertura de su tienda número 11 en el centro comercial El Tesoro, de Medellín.
En ese sentido la marca, que actualmente tiene presencia en Bogotá (Zona T, Santafé, Multiplaza, Fontanar, Andino y Gran Estación) y en Medellín (Molinos, San Nicolás, Arkadia, Mayorca y el Tesoro), proyecta tener 13 tiendas activas a nivel nacional durante los próximos meses.
Destacado: Entrevista | Totto impulsa su segmento de viajes para crecer en ventas
¿Cómo nace Topara?
Según explicaron desde la compañía, Topara nace “del vínculo con los paisajes y culturas de América Latina”.
Asimismo, indicaron que el origen del nombre proviene de una comunidad indígena de los Andes, conocida como Topará, que es “rica en tradición y simbolismo textil”.
Por su parte, mencionaron que las prendas y accesorios se inspiran en destinos naturales de Latinoamérica como el Parque Tayrona, el Valle del Cocora, Cusco, el Salar de Uyuni y el Páramo de Ocetá.
El portafolio de Topara incluye ropa con diseños modernos y de altas tecnologías impermeables, térmicas, transpirables y con protección UV, que se complementan con equipaje y accesorios diseñados para afrontar la diversidad de climas y actividades al aire libre en Latinoamérica.
“Una propuesta que acompaña tanto al aventurero que asciende una montaña como al viajero que recorre la ciudad con el mismo espíritu libre”, concluyeron desde Topara.
Por último, la marca a cinco años se enfoca en la consolidación local, expansión regional e innovación en materiales, con el objetivo de posicionarse como la marca outdoor latinoamericana por excelencia.