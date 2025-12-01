La expansión de Toys ‘R’ Us y Babies ‘R’ Us en América Latina avanza con paso firme y Colombia será uno de los primeros países en recibir la franquicia dentro del plan de desarrollo del Grupo Cotton Candy International (CCI), franquiciado maestro para 27 mercados de la región.
La llegada de la marca se da bajo un modelo de negocio diseñado para ofrecer liquidez, escalabilidad y flujos de caja predecibles, en un entorno donde el sector de franquicias en Colombia crece a tasas superiores al 8 % anual y se posiciona como una alternativa de inversión segura frente a la volatilidad de activos especulativos.
De acuerdo con un estudio regional de CCI, el país cuenta con unas 440 marcas de franquicias activas y cerca de 9.300 unidades operativas, impulsadas por la digitalización, el apoyo al emprendimiento y una mayor madurez del consumidor.
La empresa adelanta conversaciones con potenciales socios locales con solidez financiera y trayectoria en retail para abrir cinco tiendas, con la primera proyectada para 2026.
La expansión responde también a la dinámica del mercado latinoamericano de juguetes, que estima un crecimiento del 9,2 % para alcanzar los US$8.800 millones en 2034. En este contexto, el modelo experiencial de Toys ‘R’ Us, con tiendas de gran formato de 1.300 m², proyecta un retorno de inversión de hasta 75 % y un período de recuperación de apenas 1,3 años.
Moisés Cohen, presidente de Cotton Candy International, destaca que “Colombia combina una economía dinámica con una cultura empresarial de alto nivel y una clase media sólida, lo que la convierte en terreno fértil para marcas globales que buscan socios locales de excelencia. El binomio Toys ‘R’ Us y Babies ‘R’ Us llega al país no solo como tiendas experienciales con diferentes formatos, sino como una oportunidad de inversión institucional en un modelo probado y escalable”.
La estrategia para Colombia contempla el lanzamiento de un ecommerce local, seguido por tiendas insignia, shop-in-shops, corners y formatos en aeropuertos, con enfoque en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.
El nuevo modelo abandona el esquema tradicional de grandes superficies y adopta un formato ligero en activos, con experiencias integradas y eficiencia en capital. WHP Global, actual propietario de las marcas, lideró su recuperación hasta superar los US$3.000 millones en ventas y más de 1.600 tiendas en 30 países.
En América Latina, mercados como México, Chile, Perú y Venezuela ya operan tiendas; Panamá lanzó su ecommerce este año y abrirá la primera tienda física en el primer cuatrimestre de 2026, reforzando la urgencia para que inversionistas colombianos aseguren su territorio en medio de una competencia regional creciente.
Validación regional y modelo ganador
El atractivo del modelo radica en su flexibilidad y en la capacidad de integrar tecnología, propósito y rentabilidad.
CCI estructuró un esquema de franquicia maestra con un canon de entrada de US$50.000 por país, que otorga derechos de desarrollo, exclusividad territorial y prioridad en aperturas por canal, además de tarifas independientes para formatos como tiendas físicas, shop-in-shops, comercio electrónico, corners y aeropuertos.
El franquiciado recibe soporte integral que incluye logística de inventarios desde Panamá, marketing, acompañamiento en instalación, entrenamiento operativo y acceso a herramientas de gestión basadas en datos mediante SAP y Qlik Sense para supervisar ventas, inventarios y rentabilidad en tiempo real. Este soporte tecnológico posiciona a Toys ‘R’ Us como un modelo de retail inteligente frente a esquemas tradicionales del sector.
Una oportunidad regional con epicentro en Panamá
Con Panamá como centro operativo regional, CCI prioriza la expansión en Colombia por su estabilidad institucional, capital humano y peso estratégico en el mercado andino.
La operación digital iniciará a finales de 2025 y la primera tienda física abrirá en el primer trimestre de 2026. El regreso de Toys ‘R’ Us y Babies ‘R’ Us a América Latina se da bajo un modelo experiencial, ágil, sostenible y financieramente sólido, alineado con la nueva generación de franquicias latinoamericanas que apuestan por innovación, experiencia y sostenibilidad.
En Colombia, su llegada promete dinamizar el retail especializado, atraer capital inteligente y consolidar un ecosistema de inversión orientado a la estabilidad y la creación de valor a largo plazo.