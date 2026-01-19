Trabajadores en Colombia tendrán importante aumento en pago por hora trabajada: Cambio aplica desde esta fecha

La reforma laboral avalada por el Congreso de la República durante el año pasado aprobó cambios sustanciales para los trabajadores en Colombia, incluidas mejoras salariales.
La nueva Ley indica también modificaciones sustanciales sobre lo que debe ser la jornada laboral y el máximo permitido a trabajar a la semana, punto este que también modifica lo que tiene que ver con el salario de los empleados.
Dice la nueva normativa que la jornada para los trabajadores en Colombia pasa, desde el 15 de julio de este año, de 44 a 42 horas como máximo a la semana.
Esto último da cuenta de que, al trabajar menos horas por el mismo sueldo, el valor de la «hora ordinaria» aumenta. Dado este nuevo escenario, se eleva automáticamente el costo de las horas extra y los recargos en favor de los empleados.
El cambio clave en el salario de los trabajadores en Colombia para 2026
A manera de ejemplo, un salario mínimo en 2026 (que es de $1.750.905), lleva a que el valor de la hora de trabajo pase de unos $7.959 (antes de julio) a $8.338 (después de julio). Este pago se debe reconocer, agrega la norma, dentro del salario del trabajador.
Finalmente, la reforma laboral también establece un incremento gradual del recargo por trabajar en días de descanso obligatorio (incluidos los domingos y festivos). Lo avalado por el legislativo señala que, desde el 1 de julio de 2026, el recargo pasa del 80 % al 90 % sobre la hora ordinaria.
Para el año entrante, este pago subirá al 100 %, beneficio salarial que se complementa con una serie de cambios sobre aumento de permisos remunerados.
Entre los nuevos permisos para los trabajadores en Colombia se cuentan:
- Citas médicas: Incluye consultas programadas, especialistas y urgencias (ya no solo de la EPS)
- Obligaciones escolares: Asistencia a entregas de notas o citaciones de convivencia de los hijos
- Diligencias administrativas/judiciales: Trámites notariales o audiencias que solo puedan hacerse en horario laboral
- Movilidad Sostenible: Se puede acordar un día de descanso remunerado cada seis meses para quienes certifiquen el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual
Adicionalmente, mejora de pagos en la jornada laboral nocturna, que se amplía por dos horas, que ahora arranca desde las 7:00 de la noche y va hasta las 6:00 de la mañana.