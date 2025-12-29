Día de descanso muy pedido por los trabajadores en Colombia se elimina en 2026

Varios son los cambios que tendrán los trabajadores en Colombia en términos de jornada laboral, días de descanso, pagos y reconocimientos de derechos que se consideran como extrasalariales.
Lo anterior teniendo en cuenta que la reforma laboral y la ley que modifica el máximo permitido de horas por trabajar a la semana modifican otros puntos del código sustantivo del trabajo.
Con esto de base, una de las modificaciones sustanciales para los trabajadores en Colombia está en que, durante el año entrante, la jornada laboral semanal bajará hasta las 42 horas.
Lo anterior implica otras modificaciones, como la eliminación del día de la familia, que era el día de descanso que tenían los empleados, una vez por semestre.
¿Hay nuevos días de descanso remunerados para los trabajadores en Colombia?
El cambio se aprobó como mecanismo de compensación para las empresas que veían un incremento para los costos laborales, modificación que será una realidad desde el 2026.
Decía la norma que la eliminación de este día de descanso solamente se iba a dar una vez se aprobara la reducción definitiva hasta las 42 horas como jornada laboral máxima para trabajar a la semana.
Sin embargo, hay que tener en cuenta, la reciente reforma laboral aprobó nuevas jornadas de descanso remuneradas cumpliendo una serie de requisitos.
Se restablece un día de descanso, por semestre, para los trabajadores en Colombia que certifiquen el uso de la bicicleta como medio de transporte desde y hacia el trabajo.