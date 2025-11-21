Viene pago extra para los trabajadores en Colombia y no es la prima de navidad

Un nuevo pago para los trabajadores en Colombia se empezará a pagar después del 25 de diciembre de este año gracias a una disposición avalada dentro de la reforma laboral que tramitó el Congreso de la República a mediados de este 2025.
De acuerdo con la nueva ley, este beneficio aplicará para todos los trabajadores del país y deberá ser reconocido cuando se exceda un tiempo determinado de funciones laborales.
Los trabajadores en Colombia tendrán derecho a recibir este pago extra dentro de la quincena o mensualidad y las empresas no se podrán negar al beneficio salarial a riesgo de tener importantes sanciones.
Se trata del pago de horas extras trabajadas entre las 7:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, que es la nueva jornada laboral nocturna aprobada por medio de la reforma laboral, cambio que no aplicó una vez puesta en marcha la ley.
¿De cuánto es el nuevo pago extra a trabajadores en Colombia?
Este cambio empezará a regir desde diciembre atendiendo el llamado de los empresarios y comerciantes de dar tiempo también a que las empresas se acomoden, dentro de sus presupuestos, a los nuevos derechos salariales.
Aclara la reforma laboral que los trabajadores en Colombia que desempeñen funciones en esa jornada nocturna deberán tener un recargo del orden del 35 % por cada hora trabajada.
Sobre si el ajuste aplica dependiendo del nivel salarial, en la norma quedó establecido que el pago por el trabajo en la noche se debe hacer para todos los trabajadores, independientemente del nivel salarial que tenga el empleado.
Recomendado: Nuevo dato de inflación en Colombia haría que salario mínimo del 2026 suba más de lo previsto
Este pago, hay que recordar, se complementa con el aumento en los recargos por trabajar horas extra, dominicales, días festivos o los días de descanso que se hayan pactado.