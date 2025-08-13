Trabajadores tienen importante derecho en salud que pocos reclaman: Ley les da esta ayuda

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son organizaciones encargadas de afiliar a los trabajadores y sus beneficiarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el fin de garantizar la prestación de los servicios médicos contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
Su labor principal es coordinar y asegurar la atención en salud de sus afiliados, pero sus responsabilidades no se limitan a la atención física, pues también incluyen apoyo en el ámbito de la salud mental en situaciones específicas.
Un aspecto que muchos trabajadores desconocen es que las EPS tienen, por mandato legal, la obligación de ofrecer acompañamiento psicológico a las familias de los afiliados en determinados casos. Esto se encuentra respaldado por el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1280 de 2009.
En particular, el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo establece que, si un trabajador en Colombia pierde a su cónyuge o a un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, tiene derecho a una licencia remunerada por luto de cinco días hábiles. Esta disposición garantiza que la persona pueda ausentarse de sus labores para atender las necesidades emocionales y familiares que surgen tras una pérdida.
Sin embargo, la Ley 1280 de 2009 amplía esta protección, al exigir que las EPS presten asesoría y acompañamiento psicológico a la familia del trabajador afectado. Este apoyo busca mitigar el impacto emocional que produce el fallecimiento de un ser querido, ofreciendo orientación profesional para afrontar el duelo. La norma contempla que este beneficio se extiende a los familiares en primer grado de consanguinidad del trabajador, como padres, hijos o cónyuge.
Para acceder a este derecho, el trabajador debe informar a su empleador de manera oportuna sobre el fallecimiento, presentando la documentación necesaria que respalde la solicitud, como el registro civil de defunción. De esta forma, la empresa puede gestionar la licencia remunerada y, a su vez, coordinar con la EPS el acompañamiento psicológico.