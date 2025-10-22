Tradicional panadería romperá el mercado: Hizo anuncio de transformación para competir con los grandes

Las panaderías se han consolidado como uno de los modelos de negocio más populares en Colombia. Su oferta de repostería, acompañada de una variada gama de productos gastronómicos, ha logrado posicionarlas como una de las opciones preferidas por los consumidores. En este contexto, varias cadenas han optado por diversificar sus servicios y ampliar su presencia en distintas zonas del país, apostando por la innovación sin perder su esencia artesanal.
Un ejemplo de esta evolución es Hornitos, una reconocida empresa bogotana que busca fortalecer su presencia en el mercado con un concepto innovador. Su nueva propuesta, denominada Hornitos Contigo, está orientada a los clientes que necesitan adquirir productos de panadería y pastelería en menor tiempo, sin sacrificar la calidad que caracteriza a la marca.
Este formato pretende convertirse en un punto de referencia tipo express, pensado para quienes llevan un ritmo de vida acelerado y requieren soluciones rápidas. El objetivo es ofrecer una experiencia ágil y práctica, con productos que estén listos en menos de tres minutos, permitiendo a los usuarios continuar con sus actividades cotidianas sin demoras.
David Parra, gerente general de Hornitos, explicó en entrevista con La República que este modelo busca “acercarse a la cotidianidad del cliente que vive en el caos de Bogotá y que poco tiempo tiene”. Según Parra, la meta es mantener la misma calidad y precios en todas las líneas de panadería y pastelería, adaptándose a las nuevas dinámicas de consumo en la capital.
¿Cómo nació la tradicional panadería Hornitos?
Hornitos nació en el barrio Trinidad Galán, en Bogotá, como una empresa familiar que hoy alcanza su segunda generación. Desde sus inicios, la marca ha conservado la esencia de la panadería de barrio, basada en la elaboración artesanal, el uso de ingredientes frescos y el compromiso con la calidad.
A lo largo de los años, la compañía ha sabido adaptarse a los cambios del mercado sin perder su identidad. Ha combinado la tradición con la innovación, manteniendo viva la cercanía con los clientes que buscan sabores auténticos y un servicio personalizado.
La cadena proyecta continuar su expansión en distintas zonas de la capital, llevando su propuesta a nuevos sectores sin renunciar a su origen. Su estrategia está enfocada en fortalecer la presencia local y conservar el vínculo emocional que muchas personas asocian con la panadería tradicional de su barrio.