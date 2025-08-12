Transmilenio anunció apertura de nueva ruta: Descongestionará hora pico y este es su trayecto

Con el propósito de ampliar las alternativas de transporte y mejorar la movilidad en Bogotá, TransMilenio anunció la puesta en funcionamiento de una nueva ruta dentro de su red de servicios.
Se trata de la TransMiZonal F019, un recorrido que conectará de manera directa la carrera 68 con la estación Comuneros, atravesando la calle 3ª. Esta conexión busca reducir la necesidad de realizar múltiples transbordos, optimizando los desplazamientos de los usuarios.
El servicio estará disponible de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 4:00 p. m. y las 7:30 p. m., enfocado principalmente en atender la demanda durante las horas pico de la tarde. La ruta atravesará sectores como Veraguas, Tibaná, Barcelona, Colón y San Gabriel, entre otros. Según la entidad, su operación contribuirá a disminuir la congestión en el sistema, especialmente en las estaciones con mayor afluencia de pasajeros.
Recomendado: Transmilenio hizo oficial cambio en concurrida ruta
Uno de los aspectos destacados de la F019 es que tendrá un recorrido directo, lo que permitirá acortar significativamente los tiempos de viaje. Al evitar el paso por las estaciones troncales, la ruta ofrece un desplazamiento más ágil para quienes se movilizan entre el occidente y el centro de la ciudad. Además, su trazado facilita conexiones con diferentes zonas sin que los usuarios tengan que realizar desvíos o recorridos adicionales, lo que representa una mejora en la eficiencia del servicio.
En sentido Avenida Comuneros (AC 3) – Avenida Carrera 68 (AK 68), la ruta iniciará en Comuneros, cubriendo puntos intermedios como Santa Isabel, Veraguas y Primavera Occidental, hasta llegar a la Avenida 68. Esta orientación está pensada para favorecer la salida hacia el occidente de la ciudad durante las horas de mayor demanda vespertina.
En el sentido contrario, la ruta A019, complementaria a la F019, saldrá desde el barrio Galán hacia Comuneros. Su recorrido atravesará sectores como Jazmín, La Asunción y Santa Isabel, lo que permitirá una conexión fluida hacia el centro y oriente de Bogotá. La coordinación entre ambos trayectos busca garantizar un servicio continuo y equilibrado en ambos sentidos del recorrido.