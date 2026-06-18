Tres proyectos clave del Gobierno Petro se hundieron al cierre de sesiones del Congreso

El cierre de las sesiones ordinarias del Congreso dejó el hundimiento de tres iniciativas consideradas estratégicas para el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Se trata de la ley de Jurisdicción Agraria, el proyecto para recrear el Ministerio de la Igualdad y la reforma constitucional que buscaba restituir la mesada 14 para docentes pensionados.
Las tres propuestas quedaron sin posibilidad de completar su trámite antes del fin de la legislatura, aunque sus situaciones fueron distintas.
Mientras las iniciativas sobre Jurisdicción Agraria y el Ministerio de la Igualdad permanecieron estancadas durante buena parte de su discusión, la reforma de la mesada 14 avanzó en el Congreso, pero no alcanzó a superar todos los debates exigidos por la Constitución. Cabe mencionar que el periodo va hasta el 20 de junio, pero esos proyectos se hunden porque por tiempos ya no les da para trámites necesarios.
Se hunde la ley de Jurisdicción Agraria
La ley de Jurisdicción Agraria era una de las apuestas más importantes del Gobierno para reglamentar la nueva Jurisdicción Agraria y Rural creada mediante reforma constitucional.
La iniciativa buscaba establecer las competencias de los jueces especializados en conflictos sobre tierras, propiedad rural y acceso a la justicia en el campo.
Sin embargo, el proyecto quedó atrapado durante varias semanas en la agenda legislativa y no logró ser votado antes del cierre del Congreso. Según el representante Gabriel Becerra, la oposición impidió que la iniciativa avanzara pese a que el Gobierno aceptó modificar algunos de los artículos más cuestionados.
“No fue posible después de durar más de nueve semanas en la agenda de primer punto que la oposición permitiera discutirla y votarla”, afirmó el representante.
Becerra aseguró que el principal punto de controversia era el artículo relacionado con las funciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pero sostuvo que incluso después de que el Ejecutivo aceptara cambios al texto, surgieron nuevas objeciones que impidieron la votación.
El proyecto también enfrentó dificultades en el Senado por falta de quórum y aplazamientos sucesivos. Al no completar su trámite dentro de los tiempos legislativos, la iniciativa se hundió y deberá volver a ser presentada desde cero si un futuro gobierno decide insistir en ella.
Ministerio de la Igualdad se queda sin nueva ley
Otro de los proyectos que no logró avanzar fue el que buscaba recrear jurídicamente el Ministerio de la Igualdad, cartera que había sido liderada inicialmente por la vicepresidenta Francia Márquez.
La iniciativa surgió después de que la Corte Constitucional tumbara la ley que creó el ministerio por vicios de trámite durante su aprobación en el Congreso. Aunque el alto tribunal permitió que la entidad siguiera funcionando temporalmente hasta junio de 2026 para evitar un vacío institucional, le dio al Gobierno la posibilidad de corregir los errores mediante una nueva ley.
Con ese objetivo, el Ejecutivo radicó un nuevo proyecto en el Congreso. Sin embargo, la propuesta nunca logró despegar y permaneció estancada en las etapas iniciales del trámite legislativo.
Al finalizar la legislatura sin aprobación, la iniciativa quedó prácticamente archivada. Esto significa que el Ministerio de la Igualdad pierde el respaldo legal que le otorgó la Corte una vez expire el plazo fijado por el tribunal.
Mesada 14 para docentes tampoco alcanzó a completarse
La tercera derrota legislativa corresponde a la reforma constitucional que buscaba restituir la denominada mesada 14 para más de 160.000 docentes pensionados del régimen especial del magisterio.
A diferencia de los otros proyectos, esta iniciativa sí logró avanzar significativamente en el Congreso. La propuesta superó los cuatro debates de la primera vuelta constitucional y continuó su trámite durante 2026.
Incluso, para abril y junio de este año, el proyecto ya había completado seis de los ocho debates requeridos para convertirse en una reforma constitucional. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente para culminar el proceso antes del cierre de la legislatura.
Al tratarse de una reforma a la Constitución, la iniciativa necesitaba completar dos vueltas legislativas y ocho debates en total. La falta de aprobación definitiva dentro de los plazos establecidos provocó su hundimiento.
Así las cosas, el gobierno Petro cierra el último periodo en el Congreso sin lograr sacar adelante tres de las iniciativas que consideraba fundamentales en materia de reforma rural, política social y reconocimiento de beneficios para los docentes pensionados.