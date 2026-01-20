El turismo en la Unión Europea (UE) continúa mostrando una recuperación sólida y una tendencia de crecimiento estructural.
Según datos de Eurostat, en 2025, el número estimado de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento turístico alcanzará los 3.080 millones de noches, la cifra más alta registrada hasta ahora.
Este resultado representa un aumento de 61,5 millones de noches frente a 2024, equivalente a un crecimiento anual del 2%.
El incremento estuvo impulsado principalmente por el turismo internacional, cuyas pernoctaciones aumentaron en 46,1 millones, mientras que las de los turistas nacionales crecieron de forma más moderada, con 15,4 millones adicionales.
En conjunto, el mercado turístico europeo mantiene un equilibrio casi simétrico entre ambos segmentos, con 49% de huéspedes internacionales y 51% nacionales.
Por tipo de alojamiento, los hoteles y establecimientos similares concentraron la mayor parte de la actividad, con 1.900 millones de noches, lo que equivale al 63% del total. Les siguieron las viviendas vacacionales y otros alojamientos de corta estancia, con 743 millones de pernoctaciones (24%), y los campings, con 413 millones (13 %).
Estos fueron los países que más crecieron
La evolución del turismo fue positiva en la mayoría de los países del bloque, pues 21 de ellos registraron aumentos en las pernoctaciones, mientras que solo seis descendieron.
Los mayores crecimientos porcentuales se observaron en Luxemburgo (6,4 %), Malta (5,9 %) y Polonia (5,9 %).
En términos absolutos, el aumento total de 21,3 millones de noches alojadas estuvo liderado por Francia, que aportó seis millones de noches adicionales, seguida de Italia (5,2 millones) y España (3,2 millones), consolidando su papel como los principales destinos turísticos del continente.
Durante el trimestre de verano, agosto se posicionó como el mes con mayor número de pernoctaciones en la UE, al registrar 501,2 millones, seguido de julio, con 460,3 millones.
Agosto fue el mes con más actividad turística en 20 de los 27 países del bloque, mientras que julio lideró en Bélgica, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia. En los países de la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio), como Islandia y Noruega, julio también fue el mes con más pernoctaciones.
El turismo supera niveles prepandemia
Según Euroestat, las cifras de 2025 superan en 7,2 % los niveles registrados antes de la pandemia en 2019.
Tanto el turismo nacional (70,6 millones de noches, 4,7 %) como el internacional (137,5 millones de noches, 10,1%) se sitúan por encima de los registros prepandemia.
Sin embargo, cinco países aún no han recuperado completamente sus niveles de 2019. Hungría y Rumanía presentan brechas (-0,3 % y -0,4 %, respectivamente), mientras que Estonia (-4 %), Letonia (-9,6 %) y Eslovaquia (-9,9 %) muestran rezagos más significativos.
A más largo plazo, la evolución del sector evidencia un crecimiento sostenido. En comparación con 2010, cuando se registraron 2.160 millones de pernoctaciones, el nivel estimado para 2025 es 43 % superior.