UHL, la nueva marca de productos de cocina premium que llega a Colombia

Unique High Life (UHL) es una nueva marca que llega a Colombia para presentar su línea de productos de cocina, con los que busca aumentar el segmento de mercado a partir de artículos que tienen “incidencias positivas” en la salud de las personas, al tiempo que realza la calidad en la preparación de los alimentos.
Según explicaron, UHL se ubica en la categoría premium y trae consigo una propuesta de alto valor.
“En UHL identificamos que los hogares están generando cada vez mayor conciencia alrededor del estilo vida y el bienestar. Justamente por eso, vemos un mercado con múltiples posibilidades, en el que los productos que representan beneficios en términos basados en dichos conceptos son más demandados. En UHL promovemos el ideal de que la calidad de vida y el placer pueden ir de la mano, no son antagonistas”, comentó Alexis Tahta, CEO de la compañía.
Con materiales como acero quirúrgico, cuchillos profesionales de alta precisión y electrodomésticos de alto rendimiento, la marca representa una nueva era en utensilios y soluciones para la cocina y el hogar colombiano.
Así las cosas, UHL estará disponible en Colombia a través de las tiendas físicas de la empresa Universal, tanto en su tienda online como por Whatsapp.