Universidades liderarán foro sobre educación y competitividad en Antioquia: esta es la atractiva agenda

La Corporación Universitaria Remington – Uniremington, con el apoyo de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia – TdeA y la Institución Universitaria ITM, realizará el foro ‘Educación para la competitividad: retos y desafíos para la universidad’, un espacio gratuito que se desarrollará los días 24 y 25 de septiembre en modalidad presencial en el Centro Cultural Panamericana de la avenida El Poblado en Medellín.
Según informaron, el evento, que contará con transmisión en vivo, tiene como propósito abrir un diálogo entre la academia, el sector público y la empresa privada acerca del papel de la educación superior en el fortalecimiento de la competitividad regional.
Así las cosas, durante dos jornadas, expertos nacionales e internacionales abordarán temáticas estratégicas como:
El perfil del directivo educativo ante los desafíos empresariales, la gobernanza universitaria para la competitividad, el compromiso de las instituciones de educación superior con el desarrollo de los territorios y estrategias de interacción de la universidad con el aprendizaje a lo largo de la vida y la economía plateada.
Invitados y agenda del foro
Entre los invitados se destacan:
- María Victoria Angulo González, exministra de Educación Nacional.
- Marigen Hornkohl Venegas, rectora de la Universidad Miguel de Cervantes (Chile) y exministra de Educación y de Agricultura de Chile.
- Jorge Oswaldo Restrepo Villa, Médico y cirujano. Docente y conferencista nacional e internacional, consultor, investigador, autor e influencer.
- Santiago Jiménez Londoño, líder de Proyectos Estratégicos de la Institución Universitaria Pascual Bravo.
- Manuel Naranjo Giraldo, secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Antioquia.
- Rubén Augusto Valencia Sánchez, director de Competitividad de la Cámara de Comercio
Asimismo, cuatro rectores de instituciones de educación superior participarán en paneles de discusión sobre innovación, gobernanza y competitividad:
- Jorge Albeiro Herrera Builes, rector de la Corporación Universitaria Remington – Uniremington.
- Leonardo García Botero, rector de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia – TdeA.
- Alejandro Villa Gómez, rector de la Institución Universitaria ITM.
- Juan Pablo Arboleda Gaviria, rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo.
Por otra parte, la agenda de dos días se divide de la siguiente manera:
- 24 de septiembre: conferencias y panel sobre educación superior y competitividad en los territorios (8:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- 25 de septiembre: conferencias y panel sobre innovación educativa y gobernanza universitaria (8:00 a.m. a 12:00 m.)
Las personas interesadas en asistir podrán registrarse de forma gratuita aquí, mientras que para obtener más información está el siguiente enlace.